7.0強震畫面曝！俄羅斯火山爆發多起餘震　另個火山也噴了

▲俄羅斯堪察加半島「舍維留奇火山」（Shiveluch volcano）噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯18日發生規模7.0強震，當地劇烈搖晃，遠東地區堪察加半島「舍維留奇火山」（Shiveluch volcano）噴發，煙灰衝上5公里高空，短暫觸發飛航紅色警報。在強震發生後出現數起餘震，除此之外，千島群島「埃別科火山」（Ebeko volcano）也噴發。

澳洲廣播公司、美聯社等報導，俄羅斯規模7.0強震來襲，包括堪察加首府在內的整個沿海地區都有感，依據當地拍攝到的監視器畫面，民宅、房間劇烈搖晃，隨後出現多起強度較低的餘震。強震發生後，舍維留奇火山噴發，火山灰雲衝上5公里高空，綿延超過490公里。

#Entérate #Terremoto sacude a #Rusia ???????? Sismo de magnitud 7.2 se produce cerca de la península de #Kamchatka se retiró la alerta de tsunami



El foco del sismo se encuentra a 108 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, con una población de 163,000 personas, y tiene… pic.twitter.com/h9Y573jv7i — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) August 17, 2024

當地不少居民受到驚嚇，堪察加首府彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）居民表示，這是長久以來發生的最強烈地震之一。

▲在強震、火山噴發接連發生後，短暫觸發針對飛航的紅色警報。（圖／達志影像／美聯社）

在強震、火山噴發接連發生後，短暫觸發針對飛航的紅色警報，不過並無任何商業航班中斷。另外，千島群島「埃別科火山」也噴出2.5公里的火山灰，但當局並未明確說明這是否為強震引發。

然而俄羅斯科學院火山暨地震研究所警告，可能還會有另一個大地震來襲，時間點就在24小時內，規模接近9。1952年11月4日，俄羅斯曾發生規模9.0強震，觸發海嘯，在夏威夷掀起9.1公尺高的浪，造成破壞，但並未傳出死亡。