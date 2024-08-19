烏克蘭攻勢猛烈！　白俄憂遭入侵「急調3分之1兵力」駐邊境

▲白俄羅斯部隊2022年3月4日在布列斯特進行軍事訓練。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭近來全面反攻，打入俄羅斯境內，而俄羅斯的盟友白俄羅斯也拉緊神經。白俄總統盧卡申科表示，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬兵力，因此他們也派駐該國近三分之一的兵力前往邊境。

根據《路透社》報導，盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，烏克蘭已經在與白俄的邊境部署超過12萬名士兵，白俄也派駐該國近三分之一的兵力前往邊境，「鑒於他們的侵略攻勢，我們在邊境部署了軍隊，如果發生戰爭，他們將成為防禦力量。」

▲盧卡申科與普丁是堅定盟友。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）18日表示，目前烏克蘭與白俄的邊境局勢沒有改變，並未看到白俄駐軍人數集結的跡象，「正如我們所看到的，盧卡申科的言論也沒有改變，不斷使局勢升級，以取悅這個恐怖主義國家（俄羅斯）。」

根據倫敦「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）2022年的軍事平衡（Military Balance）報告，白俄約有4萬8000名職業軍人，以及約1萬2000名邊防部隊。

白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）16日表示，鄰國烏克蘭很可能發動武裝挑釁，兩國共同邊境的局勢仍然緊張。

盧卡申科則宣稱，白俄在兩國邊境布下了「前所未見」的地雷，一旦烏軍試圖穿越邊境，將蒙受巨大損失。