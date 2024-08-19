烏俄「局部停火」談判破局？　俄外交部回應了

▲烏克蘭軍隊攻入與庫爾斯克地區（Kursk）接壤的蘇梅地區（Sumy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《華盛頓郵報》日前獨家報導指出，俄羅斯原定本月派遣代表團參與間接談判，希望達成一項相當於「局部停火」的協議，結果因烏軍突然入侵而中斷。俄羅斯外交部18日否認這項說法，雙方從未進行任何談判。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）18日表示，「沒有人打破任何局面，因為沒有什麼可以打破的。」她強調，「俄羅斯和基輔政權之間，沒有就民用基礎關鍵設施的安全問題進行直接或間接的談判。」

目前烏克蘭尚未回應置評請求。

《華盛頓郵報》17日獨家報導指出，烏俄原定本月派遣代表團，前往卡達首都杜哈（Doha）參與間接談判，希望達成一項相當於「局部停火」的協議，卻因為烏軍上周突然入侵俄國庫斯克（Kursk）而中斷。

這場談判由卡達擔任協調者，分別與烏俄代表團見面，協議內容具有里程碑意義，透過停止攻擊雙方能源及電力設施，為2國提供喘息機會。一些參與者希望藉此促成更全面的協議，最終結束戰爭。

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