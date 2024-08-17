美國表姊夫首次來台「必吃珍奶+雞排」還有什麼美食？網列清單

▲台灣夜市有許多特色美食。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣美食享譽國際，不論是珍珠奶茶或是雞排，都在國外蔚為風潮，吸引許多外國人來台灣品嘗，一名網友表示，表姊下個月要帶美國表姊夫來台灣旅遊，想帶表姊夫去吃台灣特色小吃，請大家推薦必吃的美食，對此，網友點名必吃的3項「珍珠奶茶、雞排、小籠包」，還有地瓜球、牛肉麵、芒果冰等等。

有網友在PTT發文，「覺得最代表台灣的小吃是什麼？」下個月表姊要回台灣，還會帶上美國表姊夫一起，而表姊夫從未來過台灣，想帶對方吃遍台灣美食，目前心中有幾項美食清單，首先是中式早餐，包括了蛋餅、油條和豆漿等。另外還有夜市小吃，臭豆腐、大腸麵線、蚵仔煎以及滷肉飯，以及甜食類的燒麻糬和珍奶，「請教大家最具台灣的美食有什麼？」

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貼文曝光，最多網友提到，必吃珍珠奶茶、雞排以及小籠包，另外，鹹酥雞、地瓜球、牛肉麵等等，也是很受歡迎的小吃，「鳳梨酥呀」、「我有老外朋友就蠻喜歡台式自助餐的，覺得便宜又吃得飽」、「還有芒果冰、鍋燒意麵、麻辣鍋」、「當然是各位家巷口啊」、「臭豆腐，不過外國人大概都不敢吃」、「豬血糕」、「安全牌鼎泰豐，熱炒也不錯」、「虱目魚、鱔魚意麵、牛肉湯、肉粿」、「相同經驗推薦鐵板燒、鹹酥雞、熱炒」。

也有網友給提醒，「如果是要帶國外朋友去吃的話，盡量帶去一些連鎖店吧，至少品管品控都還不錯，不會留下太差的印象，中間再穿插些知名老店」、「先看對方對台灣夜市有沒有興趣，有的話再考慮小吃的部分，不然其實還是打安全牌比較好，避開內臟類或是口味特殊的，魚類建議找魚刺少的，歐美好像不愛魚刺多的，土魠魚應該可以」。