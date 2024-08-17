加薩停火談判暫停！下周再在埃及開會　拜登：離成功「非常接近」

▲加薩停火談判進展順利，各方代表下周將在埃及繼續談判。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

新一輪加薩停火談判15日在卡達首都多哈展開，並於16日暫時落幕。各方談判代表下周將再次會面，以達成協議，結束以色列與哈瑪斯之間的衝突，並釋放剩餘人質。儘管哈瑪斯並未派代表直接參與此次談判，但他們聽取了有關進展的簡報，而美國總統拜登表示，以哈雙方尚未達成協議，不過已距離成功「非常接近」。

據路透社報導，參與斡旋的美國、卡達，以及埃及16日共同發布聯合聲明，形容此次會談的氣氛十分積極，談判內容也極具建設性；華盛頓還提出了一項新提議，以促進協議迅速實施，而調解人將繼續對相關提議進行研究。調停人認為，談判目前的進展為達成協議「鋪平了道路」，並將挽救生命、減輕加薩人民痛苦，以及緩解地區緊張。

拜登在華盛頓指出，與談判開始前相比，雙方現在距離達成協議已「非常、非常接近」。一位不具名的美國政府高級官員透露，這一輪談判是近幾個月以來最具成效的一次，談判代表下周將在開羅再次會面，希望可以在下周末前結束談判，達成停火目標。

拜登隨後在一份聲明透露，他已指示其談判小組提出全面過渡性建議，並表示這將成為最終達成停火及人質釋放協議的基礎。他也提到，卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）都對美國的提議表示強烈支持，而美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也將出訪以色列，以推進停火協議。

報導稱，加薩的停火談判有幾項難關。以色列堅持認為，只有摧毀哈瑪斯才能實現和平，而哈瑪斯則要求永久停火。其他談判的難點包括了協議的順序、被釋放的巴勒斯坦囚犯數量與身分、對加薩和埃及邊境的控制，以及巴勒斯坦人在加薩的自由行動。