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大漢學院明年退場！校長公開信揭3原因：10年前已開始虧損

▲▼大漢技術學院傳出向教育部申請113學年度停招3系，並打算新增1系。（圖／摘自大漢學院網站）

▲教育部通過大漢學院停招停辦，校方也發出公開信說明原因。（圖／摘自大漢學院網站）

記者許敏溶／台北報導

教育部在上周四（9日）正式核定大漢技術學院停招停辦。大漢董事會與校長也發出公開信，指受少子女化影響，從103學年以來，收入就未達營運經費，且花蓮在地高中職科應屆畢業生平均900人，卻僅不到5％報考大漢，辦學窒礙難行、無可逆轉，不得不停招停辦，但校方將依規定將校務基金用在教職員工資遣優退慰助金與保障學生權益。

大漢學院董事會2月底對外宣布今年8月起停招，引發師生不滿。但上周四教育部正式核定，大漢技術學院從113學年度起停止全部招生，並從114學年度起停辦。預估明年停辦前學生剩下約99名，將會安排轉學，並補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止。

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面對教育部核定停招停辦，大漢學院校長林岳輝也在學校網站上發布「關於教育部核准本校停招停辦之校長公開信」，指大漢受少子女化浪潮影響，更處於偏鄉，導致近年招生不易，難以持續辦學。經過深刻評估後，董事會依私立學校法規定，擬具學校停辦計畫，教育部同意後，學生與教職員工的權益與慰助，都明述在停辦計畫書內，後續校方都將依計畫盡全力妥善安置。

林岳輝提及，過去30年來，董事會一本辦學初衷，即便期間深受九二一大地震重創，仍咬牙堅持承諾、持續捐資興學，迄今捐資近7億元，完全授權歷任校長與學校辦學，為花東培育諸多人才。

不過，林岳輝指出，少子女化浪潮讓辦學環境產生變化，大漢從103學年以來，收入就未達學校營運經費；學校雖有力求突破，但因為地處花東偏遠地區，衝擊更甚。且統計近年花蓮在地技術高中職科應屆畢業生平均900人，卻僅不到5％人數報考大漢，考量已難維持技專院校正常教學質量與學生整體學習環境，辦學窒礙難行、無可逆轉，才提出停招停辦計畫。

林岳輝表示，由於學校無負債、無貸款，且還有校務基金，故可優於「私立高級中等以上學校退場條例」規定，將校務基金用在教職員工資遣優退慰助金與保障學生權益，也不會浪費國家公帑與社會成本，現在教育部核定後，董事會將依法律規範與教育部督導，依計畫書內容確實執行，也感謝各位現職同仁多年來的齊心同力與相知體諒。

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