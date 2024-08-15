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崑山科大7度獲教育部高教深耕補助　總經費奪全國私科第二

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部為發展大學多元特色，培育新世代優質人才，於2018年推動「高等教育深耕計畫」，去年已邁入第二期，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二！

即便面臨少子化浪潮，身為南部科大技職領頭羊的崑山科大仍持續爭取各方資源，打造絕佳的軟硬體優勢，攜手業界共同孕育優質技職人才。

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育部歷年推動各項計畫挹注各項辦學，自教學卓越、典範科大到高教深耕，崑山科大從不缺席， 並且所爭取到的補助皆名列前茅，該校也妥善運用經費，使得學生受益度能蟬聯私立科大全國第一。根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」顯示，該校為支持學生用心向學，歷年投入學生獎助學金支出均超過1億元，111學年度起更超過1.55億，亦是私立科大全國第一，再加上至112學年度起一年3.5萬政府補助，以及該校的住宿費優待政策，學生幾乎是以國立的學費便可享受私校等級的資源與教學設備。

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大深知技職體系必須鏈結產業已確保學生畢業能順利就業，在地理優勢下，產業資源連結豐富，產學合作績效傑出，已12度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，4度獲私立科大第一，產學績效及培育業界所需人才的用心備受肯定。在高教深耕經費的挹注下，投入的學習資源從不間斷，包括開設跨域特色課程（群）、數位科技微學程，也積極爭取教育部補助建置「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」、「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」。

崑山科大也與時俱進，看準電動車發展潛力，與公信電子合作成立「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，提供實習與就業媒合，共同推動技術研發，整合軟硬體資源，跨域合作培育電動車領域的頂尖人才。另也打造業界標準的實習場域，包括和台灣愛普生科技攜手成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」、與上銀科技共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」、與群創光電建置「群創光電先進封裝COG實驗室」訓練業界人才、與凱渥時尚合作成立「時尚藝廊」及與國際接軌設置「國際咖啡認證中心」等，更啟用「烘焙類產線」等15間類產線工廠，培育產業所需跨域人才。

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，該校辦學即將邁入一甲子，即便受到少子化風波的影響下，校方逆向操作持續推行的三大育才方針，仍順利獲得各界支持，並獲得好評，包括「禮聘業界名師，打造堅強師資團隊」、「比照業界規劃，建置類產線實習基地」，以及「推動產學深度合作，擴展人才學習場域」等，在產學能量加持下，使得學子坐擁得天獨厚學習資源，從今年度甄選入學報到率接近百分百的數據來看，便能窺見該校產學績效及培育業界人才的用心。

▲「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學秉持績優辦學精神，本年度補助經費約1.84億，連續7度通過評選核定，歷年共獲得近13.3億的高額補助，為全國私立科大第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鐘俊顏副校長補充，校方投注大量的資源與努力並非打水漂，畢業學生獲得業界肯定便是絕佳證明，1111人力銀行調查「建築與設計學群」職場表現為全國科大第一，「雇主最滿意大學」評比中為雲嘉南區私立科大第一；此外，在Cheers雜誌最佳大學指南中，獲選企業最愛私立技職Top 6、《遠見雜誌》2024企業最愛大學生則為南部私立科大TOP 3，年年皆獲選為企業最愛學校。104人力銀行調查中，畢業生就業率超過95%，逾5成畢業生薪資高於4萬元，為中南部私立科大第一，永續經營的成效有目共睹。

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