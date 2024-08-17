不只中元節還有「上下元節」！23%的人不知　教育部：和道教有關

▲教育部昨天在部長鄭英耀帶領下，舉行中元普渡拜拜。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明（18日）是中元節。教育部也應景進行科普，在LINE上PO出一張「有中元節，那有上元節跟下元節嗎？」文章，結果有23%民眾答錯。根據教育部解答，的確是有上元節和下元節，這和道教有關，上元節慶元宵，中元節祭祖，下元節則是祈求水患平安。

明天是農曆7月15日，也是中國傳統中元節。由於中元節適逢假日，教育部昨天中午提前祭祀，由部長鄭英耀、次長葉丙成、主秘林伯樵等共約200人，在教育部門口進行中元節拜拜，現場貢品不少是綠色乖乖，甚至還寫上「業務蕭條」等文字來祈求平安。

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根據教育部國語辭典註釋，中元節本來是道教的三官大帝中的「地官大帝」誕辰。道教會在這一天舉行普渡，祈請為亡靈赦罪。佛教傳入後又以此日為「盂蘭盆節」。相傳到了這一天，閻羅王會打開地獄之門「鬼門關」，讓關押的鬼類出來自由活動。民間盛行為死去的親人舉行超渡法事，以消災祈福，化解怨氣。並有如放河燈、搶孤等習俗，也稱為「盂蘭盆節」。

▲▼教育部調查，除了中元節，是否還有上下元節，有23％民眾答錯。（圖／翻攝自教育部LINE）

教育部則是趁此機會進行科普教育，在LINE上PO出一張「有中元節，那有上元節跟下元節嗎？」文章，截至今天上午10時為止，共有23％民眾答錯。根據教育部解答，的確是有上元節和下元節，在道教中，天官、地官、水官大帝又稱「三界公」，「三元節」指的是三官大帝的聖誕之日，故上元節、中元節和下元節，對應天、地、水三官大帝的誕辰，上元節是農曆1月15日慶元宵，中元節祭祖，下元節為農曆10月15日祈水患平安。

▲教育部表示，除了中元節，的確還有上下元節。（圖／翻攝自教育部LINE）