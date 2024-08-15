北市教育局推「3+2+2」高職生直升科大　最快114學年度上路

▲北市教育局將推出「3+2+2」就學新模式，讓高職生畢業可直升科大。（圖／大安高工提供）

記者楊惠琪／台北報導

明年適逢虎年入學，少子化海嘯開始席捲高中職，職校更是首當其衝。台北市教育局長湯志民今表示，考量少子化衝擊與產業需求，鏈結科技大學與技術型高中推出「3+2+2」新就學模式，高職生不用參加升學考試，畢業後可直升科大，取得副學士或學士學位，預計最快114學年度實施。

湯志民今與媒體座談指出，少子化對技職教育產生排擠，但產業端的人力需求大，為了確保就業市場穩定與未來科大的生源，高職招生成為關鍵，但根據112學年度統計，國中畢業生有3分之2就讀普通高中、只有3分之1就讀高職，教育局今年特別成立技職科，積極推廣技職教育。

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湯志民指出，教育局將鏈結科技大學與技術型高中發展「3+2+2」的新就學模式，讓學生在高職就讀3年期間，不用擔心升學考試，專心鑽研技術學習及專題製作，在校成績表現優異，畢業後即可繼續直升科技大學，並依修業年限，修業2年取得副學士學位，修業4年取得學士學位，讓學生修業與就業更彈性。

北市教育局技職科長陳秉熙說明，「3+2+2」高職就學新模式是因應產業人才缺口，也兼顧學生修業彈性，未來高職畢業後直升科大，可以選擇只修業2年取得副學士文憑，就投入就業市場；若擔心文憑問題，也可繼續修完科大4年學制，取得學士學位。預計首批以北市7所公立高職，鎖定AI相關科系，目前洽談的學校有台科大、高雄科大、龍華科大等校，也有公立高職與科大洽談設置AI專班。

陳秉熙指出，國中畢業生要不要走技職領域，關鍵其實是家長和學校老師，為幫助國中生更適性就學，將針對國中教師、家長、學生舉辦多場國中端新興產業人才進路說明會，推出職涯攻略手冊、產業新手村見學團等，增進家長對孩子選擇技術型高中的信心及支持度。