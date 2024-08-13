幼兒園→高中「一堆人搶私校」驚呆他　PTT秒懂：已經反轉了

▲原PO納悶，為何身旁的人都替孩子搶私校。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

去（2023）年有13.5萬新生兒，而今年龍年效應不再，上半年出生數不到去年的一半。對此，一名網友透露，身旁的人都替孩子搶私校，年齡從幼兒園到高中都有，其中同事女兒甚至不願讀公立高中，讓原PO感到訝異「不是少子化嚴重，怎麼一堆人在搶私校？」

一名網友在PTT表示，身邊朋友或同事的小孩年紀越來越廣泛，但最近都有個共通點，都卯起來替孩子搶私校，「幼兒園在搶私校，小學在搶私校，國中也在搶私校！」

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更讓原PO訝異的是，同事女兒明明考上景美女中，「這種我以前印象還不錯的學校，同事說他跟女兒都覺得很爛...要送去私校。」

對此，原PO一頭霧水求問，「不懂耶...現在少子化不是很嚴重嗎？感覺私校應該要倒閉的才對，結果一堆人在搶？怎麼一堆都要去搶私校？」

底下網友熱議，「已經反轉了，現在要讀私校比較潮」、「有點錢，自然會投資小孩很正常」、「私校光財力就是一道篩選門檻」、「私校不用看分數，有錢就能讀，反而能避開89小孩」、「少子化跟搶私校完全不衝突好嗎」、「因為公校教師基本不管，89超多」、「公立+安親班或補習班不會比私校便宜」、「公立一堆8+9根本管不動，老師也無法管」、「原因很簡單，就是去年的乾哥哥事件」「學費+私校要考試=刷掉很多89，小孩相對安全」。