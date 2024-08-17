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嘉義縣中元普渡祭拜「獸魂碑」　為動物亡靈準備寵物用金紙+零食

▲▼ 嘉義縣政府拜中元，翁章梁祭祀「獸魂碑」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣政府拜中元祭祀「獸魂碑」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與嘉義縣家畜疾病防治所16日舉行中元祭拜，由翁章梁縣長率府內一級主管與同仁在縣府大門口祭拜，隨後翁章梁縣長前往家畜所，與縣內動物防疫人員及各畜牧產業代表祭拜「獸魂碑」，更精心準備寵物金紙與動物飼料、罐頭祭拜。

▲▼ 嘉義縣政府拜中元，翁章梁祭祀「獸魂碑」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣長翁章梁介紹寵物用金紙祭祀「獸魂碑」。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁16日中午分別主持縣府中元普渡及家畜所獸魂碑祭拜典禮，在縣府大門前帶領秘書長羅木興和縣府同仁祈求縣政順遂，隨後前往家畜所，與防疫人員、嘉義縣獸醫師公會、嘉義縣動物保護協會與各產業團體代表祭祀獸魂碑，願往生動物生靈安息。

▲▼ 嘉義縣政府拜中元，翁章梁祭祀「獸魂碑」 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜疾病防治所1959年成立， 1962年立「獸魂碑」，每年固定在中元節按照習俗祭拜，至今已祭拜62年，有別於一般家戶的中元祭拜供品，除了準備水果、餅乾之外，還準備專屬動物的供品，如飼料、罐頭、牧草等物品，每月農曆初2與16日也都會固定祭祀。

▲▼ 嘉義縣政府拜中元，翁章梁祭祀「獸魂碑」 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所所長林珮如表示，中元祭拜活動是業界的重要聚會，期望眾人能達成尊重生命的共識。祭拜結束後，供品將捐贈給慈善團體。

嘉義縣長翁章梁說，七月普渡要祭祀眾生，眾生不只包含人，動物也是要祭拜的對象，這次準備了寵物用金紙、零食及罐頭等相關物品，表達對動物生靈們的敬意和感恩之心，因為他們的犧牲而讓餐桌得以豐盛，期望透過祭拜，保佑所有人們及動物家禽都能平安。

 
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