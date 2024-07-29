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嘉義縣放寬石綿拆運補助　便民申辦5步驟超簡單

▲▼ 嘉義縣石綿補助再放寬，便民申辦超簡單 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣石綿補助再放寬，便民申辦超簡單 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

環境部6月18日起放寬石綿建材廢棄物清運補助，石綿廢棄物清除補助對象包含民眾私有住宅、農業設施、寺廟、教堂、學校、農會相關建築物及已停工、歇業或關廠的事業建築物，應檢附目的事業主管機關核備同意註銷、撤銷或廢止事業登記等相關證明文件進行申請。

環保局說明，石綿過去廣泛應用在建築物，做為屋頂、雨遮及側邊建材，為因應含石綿建材建築物翻新高峰期及保障民眾健康，去年推出石綿建材廢棄物清除處理補助申請，截至7月上旬共清運176.55噸石綿廢棄物。

為協助民眾快速完成補助申請，推出補助申辦5步驟，1.提送申請資料2.建物現場勘查3.書面審查4.通知拆除作業5.清運作業，依序完成上述步驟便能輕鬆完成補助申辦作業，補助作業持續至今年度預算用罄為止。

環保局提醒，石綿為一級人類致癌物質，人體吸入後不易代謝，長期累積體內可能引發疾病，但無破損的石綿建材對人體危害低，民眾勿過度緊張。提醒民眾進行拆除作業時應委託合法拆除業者，依規定完成作業。

環保局長張輝川表示，石綿廢棄物清理費用昂貴，鼓勵有汰換石綿建材需求的民眾踴躍申請補助，此次補助不包含拆除費用，民眾可前往嘉義縣環保局官網石綿專區下載補助案申請表，或至各鄉鎮市公所領取申請表，若有申請疑義可洽詢05-3620800轉318。

 

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