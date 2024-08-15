發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

▲嘉義縣發放逾3億元重陽敬老禮金 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

重陽節快到，縣長翁章梁為表達對老人家的祝賀之意，設籍嘉義縣滿65歲以上的長輩都可領到3000元、6000元和9000元不等的重陽敬老禮金。縣府提醒長輩備妥身份證正本及印章，9月30日起縣府將派員到村里發放。

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九九重陽是屬於長輩勢大的大日子，嘉義縣截至113年7月底老年人口比例已達22.81％，高居全台之冠；翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受到社會進步與繁榮的果實，政府有責任給予尊重與關懷，推動各項老人福利讓長輩在嘉好生活。

嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節前一個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬2128人，其中65歲至89歲每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，共預計發放3億5530萬5000元。

嘉義縣現行重陽節敬老禮金發放方式，為尊重長輩意願採現金及匯款併行，自107年實施迄今深獲好評；今年維持併行發放方式，之前已申請匯款領取者，今年續以匯款方式領取，不用重新提出，統計今年匯款人數為2萬8759人(總金額為9123萬6000元)，現金發放人數為8萬3369人(金額為2億6406萬9000元)。

嘉義縣政府各局處將於9月30日至10月4日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為一個月(9月30日至10月30日)；申請匯款者，公所將於9月27日以前撥入民眾帳戶中；百歲以上本縣人瑞，將由翁縣長親自前往祝賀或由公所代表慰問，祝福所有長輩重陽節快樂。