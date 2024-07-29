響應世界肺癌日　嘉義縣呼籲肺癌家族史及重度吸菸者定期受檢

▲ 響應世界肺癌日，嘉義縣癌症篩檢送禮物 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局響應8月1日世界肺癌日，即日起至12月31日止，符合條件的嘉義縣民至嘉義長庚或大林慈濟醫院完成低劑量電腦斷層(LDCT)檢查或預約篩檢者，就能獲得精美小禮物，呼籲有肺癌家族史之民眾或重度吸菸者定期接受篩檢，遠離肺癌威脅。

衛生局表示，肺癌為台灣癌症死因第一高，嘉義縣107至109年啟動低劑量電腦斷層自辦計畫，篩檢965人發現13名確診者。國健署在111年7月1日起將肺癌篩檢納入第五癌篩檢，嘉義縣二家醫院也加入篩檢行列，至113年6月底共有1771位民眾受檢，其中發現25名確診者，已迅速轉介就醫。

肺癌早期偵測計畫資格為「肺癌家族史」及「重度吸菸者」，父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌，且民眾本身為50至74歲男性或45至74歲女性即符合資格；50至74歲之吸菸者若每日吸菸包數×吸菸年數≧30，如一天1包菸齡30年，或一天2包菸齡15年亦符合資格。

衛生局說明，低劑量電腦斷層(LDCT)是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，符合資格民眾應積極接受低劑量電腦斷層篩檢，過程僅需5分鐘且無侵入性，提醒民眾早期發現早期治療。

衛生局長趙紋華強調，有抽菸習慣的民眾建議接受戒菸服務，預防肺癌從戒菸開始，可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，篩檢資訊可至嘉義縣衛生局官網及衛生福利部國民健康署健康久久查詢或電洽05-3620600#279。