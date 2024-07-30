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嘉義縣打造民雄精神會所　送暖助精障友融入人群

▲▼ 社會局打造精神會所，建立精神健康支持網絡 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣社會局打造精神會所，建立精神健康支持網絡 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣截至113年6月底身心障礙者人數共計37565人，其中精神障礙者達3533人，佔身障人口比率9.5%。嘉義縣社會局為協助精神障礙朋友融入社會，在民雄鄉成立嘉義縣首間精神會所，獲得參與會員及家屬一致好評。

▲▼ 社會局打造精神會所，建立精神健康支持網絡 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局指出，不少精神障礙朋友面臨社交及人際關係困擾，成為就學、就業的隱形阻礙，為協助他們融入社會，在民雄成立第一間精神會所「民雄心動力會所」，112年在中埔成立第2間會所「中埔心馳元會所」，預計今年在太保開辦第3間會所，盡力打造更友善共榮的社會。

▲▼ 社會局打造精神會所，建立精神健康支持網絡 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤表示，為有效支持精神障礙者及其家庭，會所強化夥伴及同儕關係，透過各式活動增強會員的自理能力和社交技能，與他人建立良好關係，降低自身孤立感，鼓勵會員互相扶持，除了能在會所找到歸屬感，也可逐漸從受助者轉變為助人者，促進精神障礙朋友與社會融合。

張翠瑤說明，目前兩處會所已有57名會員，會員間會主動關懷他人，讓來會所體驗的人感受到自主、尊重、進而產生認同，盼更多有意願的民眾及家屬能夠前來參訪會所，如欲報名體驗可洽民雄心動力會所05-2264191、中埔心馳元會所05-2395005。

 

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關鍵字：

嘉義縣精神會所精障友

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