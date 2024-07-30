嘉義縣國中小學校長佈達　5退休3連任20異動6初任

▲▼ 嘉義縣113學年度國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣113學年度國中小校長佈達交接典禮今30日在縣長翁章梁監交下圓滿完成，翁章梁將印信交給各校校長，並監督校長宣誓就職。今年共有5位校長退休，3位連任，20位異動，6位初任，新任校長8月1日就職履新。

翁章梁感謝5位退休校長對教育的無私付出，期許23位連任與異動的校長引導孩子適性發展，也歡迎6位初任校長投入教育領導行列。

翁章梁強調，校長要擔起領導的重大責任，進入新校園後，多觀察環境與人際關係，掌握孩子的學習狀況，讓學校變得更好。自己在就任縣長第三年後，才逐漸感受到縣民的肯定，這些肯定源自於成效的累積，勉勵眾人要花時間耕耘，逐步實踐想法，成果一定會被看見。

國中校長異動如下:

太保國中陳義禮校長遴選至六嘉國中、水上國中洪文祥遴選至梅山國中、忠和國中黃雪惠遴選至朴子國中、六嘉國中徐文成遴選至太保國中、昇平國中陳幸琪遴選至水上國中。六嘉國中候用校長方信于遴選至忠和國中、太保國中候用校長孫佩璟遴選至昇平國中。

連任原校的國小校長有中埔國小林俊良校長、梅山國小林金枝和竹崎國小陳威良。

異動至其他國小的校長如下:

港墘國小劉妙珍校長遴選至下潭國小、布新國小盧柏全遴選至北美國小、下潭國小闕菊女慧遴選至隙頂國小、水上國小方正一遴選至溪口國小、頂六國小吳淑茹遴選至三興國小、蒜頭國小許瑞陽遴選至水上國小、北美國小張美志遴選至蒜頭國小、三興國小楊登閎遴選至興中國小、溪口國小陳媺慈遴選至柳溝國小、瑞里國小陳弘宜遴選至鹿滿國小、瑞峰國小陳月珍遴選至布新國小、梅北國小何嘉祥遴選至頂六國小、鹿滿國小翁俊忠遴選至梅北國小、中興國小莊新國遴選至黎明國小、隙頂國小陳瑞賢遴選至港墘國小。

安東國小候用校長黃凱杰遴選至景山國小、龍山國小候用校長張貴霖遴選至瑞里國小、復興國小候用校長黃宏仁遴選至瑞峰國小、大崙國小候用校長葉淑婷遴選至中興國小。

今年退休校長為朴子國中曾崇賢校長、梅山國中劉彥碩校長、興中國小黎萬元校長、景山國小龍懷成校長及黎明國小邱廣興校長。