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4匪持槍搶珠寶店　印度超猛老闆「木棍1打4」5秒完勝

記者黃翊婷／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦浦納（Pune）的一間珠寶店日前遭到4名搶匪持槍闖入，並要求老闆交出財物，沒想到老闆不僅不配合，還抄起木棍狂歐，只花了5秒鐘就把4人通通打出店外。

▲▼ 珠寶店,首飾。（圖／CFP）

▲浦納一間珠寶店發生搶劫案，老闆手持木棍擊退4名搶匪。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

根據印度媒體《新德里電視台》報導，浦納一間珠寶店在8日上午11時左右遭4名搶匪闖入，其中2人手上持有槍枝，他們一進入店裡就開始威嚇、逼迫老闆交出財物，甚至直接動手搶奪現金以及首飾，槍手疑似還伸手打了老闆一下。

沒想到槍手這一擊直接打開老闆的「戰鬥開關」，他抄起木棍朝4名搶匪一頓痛揍，見他們要逃跑，乾脆直接翻過玻璃展示櫃，衝出店外繼續追打，全程只有5秒鐘。

當地警方證實確有此事，4名搶匪在犯案期間曾開槍射擊，所幸並未造成任何人傷亡，他們逃出店外時，有不少熱心民眾上前幫忙抓人，最終成功制伏其中1人，目前已將嫌犯拘留，同時立案調查針對在逃的3人進行追捕。

而珠寶店的監視器畫面在網路上公開之後，網友們也紛紛留言大讚老闆實在太勇猛，「拿槍搶劫珠寶店，卻被老闆用木棍KO」、「老闆好勇敢」、「這需要很強大的精神力量，才有辦法在如此緊張的狀況下，迅速做出應對並保持冷靜」、「在老闆眼裡，搶匪手上拿的根本是玩具槍吧」。

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