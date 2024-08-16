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印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女護士失蹤多日後，警方尋獲她的遺體，發現她生前遭人性侵勒斃。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

印度近期發生多起性侵事件，除了加爾各答一名實習女醫師遭性侵殺害，北阿坎德邦（Uttarakhand）一名33歲女護士也遭毒手，她7月30日下班從醫院準備回家，但卻人間蒸發，時隔9天，她的遺體8日才在鄰近北方邦一處空地找到，被人性侵勒斃。

NDTV、Firstpost等報導，這名女護士在當地私立醫院服務，7月30日下班離開醫院之後，準備返回與11歲女兒同住的租屋處，但她當晚並沒有到家，人間蒸發。隔日，她的家人向當局通報失蹤，沒想到警方找到的卻是一具已腐爛遺體，被棄置在一處空地上，且生前遭人侵犯。

警方成立小組展開調查，追蹤受害女子失竊的手機，循線抓到嫌犯達曼德拉庫馬爾（Dharmendra Kumar）。警方透露，事發當日，嫌犯喝醉之後發現受害女子身影，並跟在她的身後，趁她準備進入住處公寓時攻擊她，不甩她的反抗，把她拖進草叢性侵得逞並勒斃，完事後偷走她的手機以及皮夾內的3000盧比（約新台幣1153元），棄屍逃逸。

達曼德拉庫馬爾已於14日遭逮捕，他是一名領日薪的工人，吸毒成癮。他與受害女子並不認識。

在這起事件發生之際，印度加爾各答一名女實習醫師遭性侵殺害，死亡地點就在院內，且屍體呈半裸狀態，整起事件引爆印度全國抗議潮，醫界宣布17日要展開為期24小時的罷工，為被害者伸張正義。

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