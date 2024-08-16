快訊／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔成「最年輕」總理

▲戴克辛的女兒、為泰黨黨魁貝東塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

由於泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）任命一名16年前短暫入獄的前律師擔任總理辦公室部長，遭認定有違憲之虞，經憲法法庭裁決後解除職務。如今，泰國國會眾議院今（16）日在特別會議中推選新任總理，為前總理戴克辛的女兒、為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），儘管先前沒有執政經驗，卻成為歷來泰國最年輕的總理。

綜合BBC、彭博社等外媒報導，賽塔於當地時間14日被泰國憲法法庭裁定違憲以後，其所屬的為泰黨所主導的11黨執政聯盟昨（15）日召開會議後，宣布支持現年37歲、進入政壇只有3年的貝東塔擔任下一任總理的候選人，而此次眾議院選舉總理候選人只有貝東塔一人，在經過投票選舉後，貝東塔確認當選總理，成為繼盈拉之後的泰國第二位女性總理。

當時，貝東塔在記者會上表示，「非常感謝為泰黨和聯盟政黨提名我做為下任總理候選人。我將盡其所能，引領這個國家度過經濟危機。」

泰國憲法規定，總理候選人必須獲得眾議院現有493席議員的過半數（247票以上）支持，方能當選成為總理。目前為泰黨所引領的執政聯盟一共擁有314席，且泰自豪黨（Bhumjaithai）、公民力量黨（Palang Pracharath）等主要政黨已經表態支持為泰黨。

據悉，貝東塔在眾議院議會當選出任總理，是繼父親戴克辛、姑丈宋才（戴克辛的妹夫，盈拉的姐夫）、姑姑盈拉之後，家族內的第4位泰國總理。