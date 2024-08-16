　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

▲印尼將於2024年展開遷都。（圖／翻攝自Google Maps）

▲印尼新首都「努山塔拉」。（圖／取自維基百科／公有領域）

記者陳香菱／綜合報導

印尼首都將從雅加達遷都至婆羅洲的「努山塔拉」，兩個城市將同時舉行國慶儀式。卻有消息傳出，新首都租賃車數量出現不足的情況，當地業者已從各地運送車輛，雖能解決數量不足的問題，但民眾認為花費的預算過高，環保人士也擔憂，恐造成熱帶雨林的生態被破壞。

根據印尼媒體綜合報導，印尼國慶日為8月17日，今年的國慶儀式將在雅加達和新首都「努山塔拉」同時進行，現任總統佐科威（Joko Widodo）和候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）將參加新首都的儀式，同時，副總統安明（Ma'ruf Amin）與候任副總統吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）將在雅加達參與其他國慶活動。

消息指出，佐科威將在儀式上正式宣布，努山塔拉成為新的行政中心，而雅加達將繼續擔任國家的商業與經濟重鎮。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2019年提出遷都計畫，希望將首都遷至「努山塔拉」，打造永續的森林城市，他指出，努山塔拉所在位置具有戰略意義，不光位處印尼中心，發生海嘯、地震或火山爆發的風險也比較低，「雅加達作為政治、商業、貿易、金融和服務業的中心，需要承受的負擔太重了。」

▲印尼將於2024年展開遷都。（圖／翻攝自Google Maps）

▲印尼將遷都至「努山塔拉」。（圖／翻攝自Google Maps）

距離雅加達約1400公里的「努山塔拉」，位於婆羅洲的東加里曼丹省，預計占地2,560平方公里，當地原本是熱帶雨林，生物多樣性豐富，也是許多野生動物的棲息地。環保人士擔憂，大規模開發和未來居民移入帶來的干擾，可能危及生態。

努山塔拉的租賃汽車數量短缺，導致當地租車價格翻倍。原本每日的租金250萬印尼盾（約新台幣5140元），現已飆升至600萬印尼盾（約新台幣1.2萬元），最貴的車型日租更高達1,300萬印尼盾（約新台幣2.6萬元）。面對汽車短缺問題，當地業者從雅加達、泗水、梭羅等地，開始大量運送汽車至努山塔拉，以滿足當地的租車需求。

總統佐科威認為，在遷都期間所花費的成本較高是合理的，「以前只在一個地方舉行國慶活動，現在轉移首都的階段，所以在兩個地方舉行，我認為預算是正常且合理的。」

印尼政府預估，所有項目的成本至少需要466萬億印尼盾（約新台幣9594億元）的資金。

從2022年開始的遷都計畫，一直受到當地人反對。一開始，政府因使用太少「當地工人」，遭到民眾批評，事後，管理局將勞動力從10萬名增加到15萬至20萬之間，以確保當地工人能夠參與到努山塔拉的發展。後來，又因土地補償金額過低，引起民眾不滿。

ET快訊
台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍
三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數
賴清德準備2水果送莊智淵　拜託他為台灣再培養出「蘋果、鳳梨」
小禎接受李進良道歉　帶女兒到英國遊學怒「對亞洲人相當不友善」
台船收到通知　成大前副校長黃正弘將接董事長
快訊／台南女騎士遭輾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

731部隊人體實驗太殘忍！日本名醫證實「親眼目睹」真實影像

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

奧運選手簽名會遇5.7地震　林郁婷冷靜模仿「搖晃動作」

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

不滿一路被警酒測臨檢3次　騎士怒喊：為什麼叫我吹？

731部隊人體實驗太殘忍！日本名醫證實「親眼目睹」真實影像

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

「敢不敢守二壘？」陳傑憲內野夢不滅：兼職沒問題

墾丁觀光業雪崩！房產專家嘆「自挖墳墓跳下去」：把旅客當傻子

鷄籠中元祭「迎斗燈」遶境遊行　副市長邱佩琳：傳承百年文化

樂天MC沐妍苦學72道菜考到「廚師證照」！　爽喊：單身不孤單

炎亞綸被爆「聯誼節目神隱」害慘女嘉賓！　本尊列2點曝真實內幕

讓長者充滿活力　台東友善樂齡長者文化交流　

柯文哲爆幽靈計程車疑雲！吳怡萱嗆「政府的問題」：蔡英文也搭過

賴清德準備2水果送莊智淵　拜託他為台灣再培養出「蘋果、鳳梨」

林美秀罹患血友病！　凝血功能出狀況「腳腫到老公看不下去」

紅牛變黃牛！台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人！

空難前60秒　尖叫巨響後一片死寂

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

拿陌生人一顆糖果　8歲童半裸陳屍河畔

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

「六人行」男星K他命過量致死　藥頭竟是醫師

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安比颱風進逼　羽田、成田機場750航班取消

男嫌6度開罵　法官送他558天監禁

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

即／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔

更多熱門

相關新聞

即／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔

即／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔

由於泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）任命一名16年前短暫入獄的前律師擔任總理辦公室部長，遭認定有違憲之虞，經憲法法庭裁決後解除職務。如今，泰國國會眾議院今（16）日在特別會議中推選新任總理，為前總理戴克辛的女兒、為泰黨黨魁貝東塔，儘管先前沒有執政經驗，卻成為歷來泰國最年輕的總理。

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

大馬人妻失蹤！夫在自家床底「找到屍體」

大馬人妻失蹤！夫在自家床底「找到屍體」

宏碁報喜！個人電腦於泰國「穩居上半年市占第一」

宏碁報喜！個人電腦於泰國「穩居上半年市占第一」

電梯失速狂墜！井底工人遭重壓　尖叫慘死

電梯失速狂墜！井底工人遭重壓　尖叫慘死

關鍵字：

佐科威Joko Widodo努山塔拉東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

即／「鴨頭」鄉代妻赴殯儀館　大批白衣人護駕

賈靜雯哭了！

地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

獨／「鴨頭」身旁疑有背骨仔　4小弟竟棄老大跑了

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

快訊／國家警報響！　07：35地震全台有感

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！妻子是美女民代

即／「鴨頭」全身8彈孔　「肝破腸斷」腹腔被打爛

快訊／07:35台灣東部海域規模6.3「極淺層地震」　最大震度4級

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

角頭「鴨頭」被槍殺　警疑幕後指使者是他

角頭「鴨頭」被槍殺！　民代妻IG發聲了

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面