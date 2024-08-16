印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

▲印尼新首都「努山塔拉」。（圖／取自維基百科／公有領域）

記者陳香菱／綜合報導

印尼首都將從雅加達遷都至婆羅洲的「努山塔拉」，兩個城市將同時舉行國慶儀式。卻有消息傳出，新首都租賃車數量出現不足的情況，當地業者已從各地運送車輛，雖能解決數量不足的問題，但民眾認為花費的預算過高，環保人士也擔憂，恐造成熱帶雨林的生態被破壞。

根據印尼媒體綜合報導，印尼國慶日為8月17日，今年的國慶儀式將在雅加達和新首都「努山塔拉」同時進行，現任總統佐科威（Joko Widodo）和候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）將參加新首都的儀式，同時，副總統安明（Ma'ruf Amin）與候任副總統吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）將在雅加達參與其他國慶活動。

消息指出，佐科威將在儀式上正式宣布，努山塔拉成為新的行政中心，而雅加達將繼續擔任國家的商業與經濟重鎮。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2019年提出遷都計畫，希望將首都遷至「努山塔拉」，打造永續的森林城市，他指出，努山塔拉所在位置具有戰略意義，不光位處印尼中心，發生海嘯、地震或火山爆發的風險也比較低，「雅加達作為政治、商業、貿易、金融和服務業的中心，需要承受的負擔太重了。」

▲印尼將遷都至「努山塔拉」。（圖／翻攝自Google Maps）

距離雅加達約1400公里的「努山塔拉」，位於婆羅洲的東加里曼丹省，預計占地2,560平方公里，當地原本是熱帶雨林，生物多樣性豐富，也是許多野生動物的棲息地。環保人士擔憂，大規模開發和未來居民移入帶來的干擾，可能危及生態。

努山塔拉的租賃汽車數量短缺，導致當地租車價格翻倍。原本每日的租金250萬印尼盾（約新台幣5140元），現已飆升至600萬印尼盾（約新台幣1.2萬元），最貴的車型日租更高達1,300萬印尼盾（約新台幣2.6萬元）。面對汽車短缺問題，當地業者從雅加達、泗水、梭羅等地，開始大量運送汽車至努山塔拉，以滿足當地的租車需求。

總統佐科威認為，在遷都期間所花費的成本較高是合理的，「以前只在一個地方舉行國慶活動，現在轉移首都的階段，所以在兩個地方舉行，我認為預算是正常且合理的。」

印尼政府預估，所有項目的成本至少需要466萬億印尼盾（約新台幣9594億元）的資金。

從2022年開始的遷都計畫，一直受到當地人反對。一開始，政府因使用太少「當地工人」，遭到民眾批評，事後，管理局將勞動力從10萬名增加到15萬至20萬之間，以確保當地工人能夠參與到努山塔拉的發展。後來，又因土地補償金額過低，引起民眾不滿。