　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

實習女醫師院內遭性侵亡　印度醫護宣布全國罷工24小時

▲▼ 印度民眾群聚守夜，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

▲印度民眾群聚，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

文／中央社記者李晉緯新德里16日專電

加爾各答一名女實習醫師9日疑似在院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議潮，醫界今天宣布明天全國罷工24小時，呼籲迅速為被害者伸張正義，並制定更嚴格的法律，以防範類似案件發生。

加爾各答一名女實習醫師9日上午被人發現死在公立的RG Kar醫院，屍體呈半裸狀態。警方表示，事件發生在凌晨3時到5時之間。驗屍報告顯示，女醫師遭人勒斃前曾被性侵。

此案原由加爾各答警方調查，但因事件引發全國關注，甚至被稱為「達米妮案2.0」，因此轉由中央調查局（CBI）接手調查，已有8名醫師和醫護人員接受詢問。

依據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，經調查，一名志工羅依（Sanjoy Roy）遭到逮補，調查顯示，他傷害並性侵女醫師，然後將她勒斃。

▲▼ 印度民眾群聚守夜，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

▲這起性侵事件在全國引發大規模抗議。（圖／路透）

這起事件於印度獨立紀念日（Independence Day）8月15日前，在全國引發大規模抗議，抗議者以「奪回夜晚」（Reclaim the Night）為口號，醫界要求對事件進行徹底調查，並對被告處以嚴厲的懲罰。

警方表示，在抗議活動進行時，有約50人闖進RG Kar醫院大肆破壞，加爾各答警方為此逮捕10人，並以破壞醫院的罪名拘留3人。

「今日印度」（India Today）指出，住院醫師協會代表們在開會後，決定今天下午2時發動聯合抗議遊行。

德里醫學會（Delhi Medical Association）主席班達里（Alok Bhandari）對案件調查缺乏進展表示憤怒，呼籲17日開始展開為期24小時的罷工。

印度醫學會（Indian Medical Association, IMA）宣布，將於17日上午6時開始，在全國各地進行24小時的罷工。

2012年，印度23歲女大生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時被稱為達米妮）在新德里的公車遭6名男子毆打並性侵，傷重不治。這起駭人聽聞的案件引起印度舉國憤怒，也使全球關注印度嚴重的性侵問題。纏訟近8年，4名死囚最終被處以絞刑。（編輯：田瑞華）

▼ 印度醫學會宣布將於17日上午6時開始，在全國各地進行24小時的罷工。（圖／路透）

▲▼ 印度民眾群聚守夜，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

ET快訊
快訊／狙殺「鴨頭」　槍手被聲押
中職聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到
6槍打爛「鴨頭」腹腔！　詐團小咖1年變殺手
獨／「鴨頭」遭狙殺！妻陪相驗5小時淚未停　8歲兒不知父已逝
「矮子賢」曾殺人！　討債反遭3煞砍死棄屍
超扯畫面！台61線砂石車「後車斗沒降」撞凹路標鐵架
快訊／國家警報又響　大雷雨襲3縣市
地震不斷！花蓮親不知子海上古道邊坡崩塌 　入口遭埋畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

台灣關注美大選　英媒：川普討價還價威脅恐無濟於事

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

奧運選手簽名會遇5.7地震　林郁婷冷靜模仿「搖晃動作」

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

不滿一路被警酒測臨檢3次　騎士怒喊：為什麼叫我吹？

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

台灣關注美大選　英媒：川普討價還價威脅恐無濟於事

七股鹽山風箏嘉年華　8／17-8／18不畏風雨照常舉辦！

快訊／詐團小咖狙殺「鴨頭」　槍手「50萬賭債狂跳針」遭聲押

倡議女性權益「Power Camp 魔法少女電力營」開營

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

66歲潘越雲超猛！　考上台師大博士班「1年半學分就全修完」

台南守護行人安全提升用路安全　整體交通死亡事故降幅約2成

順澤宮「麟洋配」冠軍帽秒殺！網路喊價1頂2800　廟方說話了

鳳梨突怨「不知怎配合老婆」！　還原過程曝無奈：有苦難言

6槍打爛「鴨頭」腹腔！詐團小咖1年變殺手　昔背骨咬出老大獲減刑

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

國際熱門新聞

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

空難前60秒　尖叫巨響後一片死寂

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人！

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

拿陌生人一顆糖果　8歲童半裸陳屍河畔

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

「六人行」男星K他命過量致死　藥頭竟是醫師

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安比颱風進逼　羽田、成田機場750航班取消

男嫌6度開罵　法官送他558天監禁

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

即／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔

更多熱門

相關新聞

毛畯珅侵犯6女童重判28年　理由曝光

毛畯珅侵犯6女童重判28年　理由曝光

幼兒園狼師毛畯珅先前在母親經營的幼兒園擔任幼保員，但卻在短短2年間染指多名年幼女童，並持有多達600部幼童性影像。全案爆發後毛畯珅被羈押至今，台北地方法院今(16日)就第一波、性侵6童部分宣判。法官認為毛畯珅家境及學識良好，又具幼保專業背景，卻為滿足性慾戕害6名幼童，犯後態度相當惡劣，認定毛犯對未滿14歲女子犯強制性交罪等224罪、合併判刑28年。

議長子萬買網軍　造謠對手性侵遭起訴

議長子萬買網軍　造謠對手性侵遭起訴

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

印度女遭姦殺！民眾持火把上街抗議

印度女遭姦殺！民眾持火把上街抗議

關鍵字：

印度性侵加爾各答醫界

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

即／「鴨頭」鄉代妻赴殯儀館　大批白衣人護駕

賈靜雯哭了！

地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

獨／「鴨頭」身旁疑有背骨仔　4小弟竟棄老大跑了

快訊／國家警報響！　07：35地震全台有感

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！妻子是美女民代

快訊／07:35台灣東部海域規模6.3「極淺層地震」　最大震度4級

即／「鴨頭」全身8彈孔　「肝破腸斷」腹腔被打爛

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

角頭「鴨頭」被槍殺　警疑幕後指使者是他

角頭「鴨頭」被槍殺！　民代妻IG發聲了

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面