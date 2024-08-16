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獸父迷信亂倫能致富！性侵女兒長達9年　生下7子全部活埋

獸父迷信亂倫能致富！性侵女兒長達9年，生下7子全部活埋。（翻自《羅盤報》）

圖文／鏡週刊

印尼近日爆出一起恐怖的亂倫性侵案，一名57歲男子魯迪（Rudi）因迷信亂倫能夠致富，竟然性侵自己的親生女兒長達9年，還因此生下7名孩子，但魯迪狠心地把這7名小孩全部活埋。隨著附近鄰居無意間發現嬰屍，這起悲劇案件才因此被揭發。

據印尼《羅盤報》報導，就在本月15日，中爪哇省班尤瑪斯縣（Banyumas）的一處村莊鄉民，於一處河岸邊發現一具嬰屍，嚇得趕緊報警，警方獲報後前來搜索，卻陸續挖出4具嬰屍，因此讓警方相當重視這起案件。警方進一步調查後，發現魯迪涉嫌重大，魯迪被捕後也承認犯行，並向警方坦白更嚴重的情節。

魯迪供稱，他在10多年前認識了一名巫師，巫師告訴他，如果想要快速致富，就要和親生女兒發生性關係，產下的小孩必須馬上殺死。魯迪迷信該名巫師的說法，就從2013年起多次性侵這名親生女兒，據悉女兒一度反抗，但魯迪會持刀逼迫她，直到2021年這9年間，女兒多次遭父親逞獸欲、性侵得逞。更恐怖的是，魯迪果然照巫師所說，在女兒被性侵懷孕後產下的小孩，生完後就馬上殺掉，據魯迪的說法，他至少活埋7名孩子。

警方搜索嬰屍可能的埋藏地點。（翻自《羅盤報》）

▲警方搜索嬰屍可能的埋藏地點。（翻自《羅盤報》）

由於警方目前只找到4具嬰屍，因此警方仍持續搜索，企圖找出剩下的3具嬰屍。另外報導也指出，女兒在遭性侵期間，曾經也為男友生下一子，而這名孩子之後被其他家庭收養。不僅如此，魯迪還多次威脅他的妻子和孩子，不得向外人舉報這件事。

報導指出，魯迪目前被依謀殺、違反兒童保護法等罪名起訴，若罪名成立，魯迪可能面臨無期徒刑或死刑，此外魯迪也承認，自已也沒有因此變得有錢。另一方面，受害的女兒由於身心受創極大，目前已被送往當地婦幼保護組織照顧，當局也派出心理醫師進行輔導與治療。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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