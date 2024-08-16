　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯粉心態崩了！小草5年粉專「賤價出售」　前黨員嘆：支持者跑光了

▲▼柯粉心態崩了！小草5年粉專「賤價出售」　前黨員嘆：支持者跑光了。（圖／翻攝林冠年臉書）

▲民眾黨主席柯文哲、前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年。（圖／翻攝林冠年臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波越演越烈，每天都被挖出新爭議。對此，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，有資深小草含淚將經營5年的挺柯粉專低價出售，讓他感嘆「我可以很負責任的說，小草跑光了」。

林冠年因酒駕遭民眾黨開除黨籍，隨後加入追殺高虹安行列，近日也針對民眾黨爭議不斷爆料。林冠年15日發文透露，有資深柯粉連繫他稱，要將經營5年的「挺Kp－阿北台中之友會」，以1個追蹤1元的價格，連同抖音帳號一起打包賣給團購主3萬6000元。

林冠年轉述柯粉說法，「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是陳智菡的傀儡，陳唯一的功能，就是跟柯咬耳根子，1個月領幾十萬。」「至少還有5個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1800萬，裝潢可以花1000多萬」、「柯可以怪李文宗、怪黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的5年當作一場誤會，往下個地方去」等。

▲▼柯粉心態崩了！小草5年粉專「賤價出售」　前黨員嘆：支持者跑光了。（圖／翻攝林冠年臉書）

▲柯粉將經營5年的粉專出售。（圖／翻攝林冠年臉書）

林冠年表示，他當初進台北市府是為了服務市民，但柯文哲眼中沒有市民，每天的任務就是送往迎來、認識有錢人，直到柯把威京小沈的特助找來當都發局長，他才決定離開市政府，並到竹北擔任執行長。

林冠年說，當初為了要跟高虹安交接，查在新竹黨部的爛帳，卻被柯文哲下令不能查，同時也被高找理由說他酒駕，讓他被開除黨籍，「另外一提，高虹安兼任黨部主委期間，台中、彰化、南投的帳都是一塌糊塗，建議查一查」。

林冠年以電影《極品前男友》比喻，電影中的女生跟男主角分手後，都可以遇到真命天子，因此目前柯粉都在經歷分手後的悲傷5階段，「奉勸柯粉、小草與幕僚們，柯文哲就是最佳前老闆，離開柯以後，祝大家身體都變強壯、考試都考一百分，遇見人生真愛」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

政治熱門新聞

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

分析／坐等民眾黨自爆　藍「護柯打珊」盼得小草青睞　

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

政治獻金風暴　黃國昌駁訪美避風頭

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

遭柯嗆「沒誠實申報」　藍再溫情喊話

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭爆幽靈計程車資！吳怡萱：蔡英文也搭過

柯文哲遭爆幽靈計程車資！吳怡萱：蔡英文也搭過

民進黨議員顏若芳今（16日）爆料，民眾黨主席柯文哲在總統大選期間的政治獻金申報中，出現130筆疑似「幽靈計程車」的車資支出，引發社會熱議。對此，民眾黨發言人吳怡萱反擊，稱這是政府的乘車證明有問題，而非柯文哲競選團隊的錯誤，並指蔡英文前總統也搭過好幾次非有效計程車，「政府恐怕需要拴緊螺絲」。

柯文哲政治獻金風波每天都有新疑點　綠籲交代清楚：涉及政黨清廉價值

柯文哲政治獻金風波每天都有新疑點　綠籲交代清楚：涉及政黨清廉價值

柯文哲大選假帳風暴　黃珊珊：會照程序出席中評會說明

柯文哲大選假帳風暴　黃珊珊：會照程序出席中評會說明

柯文哲假帳爭議再＋1？　綠議員揭：有130筆「幽靈計程車」支出

柯文哲假帳爭議再＋1？　綠議員揭：有130筆「幽靈計程車」支出

快訊／黃珊珊、李文宗、端木正砍不砍黨籍？　民眾黨中評會今無結論

快訊／黃珊珊、李文宗、端木正砍不砍黨籍？　民眾黨中評會今無結論

關鍵字：

民眾黨柯文哲政治獻金申報林冠年粉專小草

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面