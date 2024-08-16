柯粉心態崩了！小草5年粉專「賤價出售」　前黨員嘆：支持者跑光了

▲民眾黨主席柯文哲、前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年。（圖／翻攝林冠年臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波越演越烈，每天都被挖出新爭議。對此，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，有資深小草含淚將經營5年的挺柯粉專低價出售，讓他感嘆「我可以很負責任的說，小草跑光了」。

林冠年因酒駕遭民眾黨開除黨籍，隨後加入追殺高虹安行列，近日也針對民眾黨爭議不斷爆料。林冠年15日發文透露，有資深柯粉連繫他稱，要將經營5年的「挺Kp－阿北台中之友會」，以1個追蹤1元的價格，連同抖音帳號一起打包賣給團購主3萬6000元。

林冠年轉述柯粉說法，「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是陳智菡的傀儡，陳唯一的功能，就是跟柯咬耳根子，1個月領幾十萬。」「至少還有5個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1800萬，裝潢可以花1000多萬」、「柯可以怪李文宗、怪黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的5年當作一場誤會，往下個地方去」等。

▲柯粉將經營5年的粉專出售。（圖／翻攝林冠年臉書）



林冠年表示，他當初進台北市府是為了服務市民，但柯文哲眼中沒有市民，每天的任務就是送往迎來、認識有錢人，直到柯把威京小沈的特助找來當都發局長，他才決定離開市政府，並到竹北擔任執行長。

林冠年說，當初為了要跟高虹安交接，查在新竹黨部的爛帳，卻被柯文哲下令不能查，同時也被高找理由說他酒駕，讓他被開除黨籍，「另外一提，高虹安兼任黨部主委期間，台中、彰化、南投的帳都是一塌糊塗，建議查一查」。

林冠年以電影《極品前男友》比喻，電影中的女生跟男主角分手後，都可以遇到真命天子，因此目前柯粉都在經歷分手後的悲傷5階段，「奉勸柯粉、小草與幕僚們，柯文哲就是最佳前老闆，離開柯以後，祝大家身體都變強壯、考試都考一百分，遇見人生真愛」。