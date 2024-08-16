柯文哲政治獻金風波每天都有新疑點　綠籲交代清楚：涉及政黨清廉價值

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波越演越烈，且每日都冒出新爭議。對此，民進黨發言人吳崢今（16日）受訪時表示，當初訂政治獻金法，就是認為政黨或候選人收受選民捐款支持，是與公眾利益以及清廉高度相關行為，需要法律高強度監管，柯文哲政治獻金風波至今一個禮拜，非常多疑點沒有說清楚，不管哪個政黨收了支持者捐款，就有義務向社會大眾交代清楚。

柯文哲假帳案風波爭議不斷，除有廠商爆料未開發票卻申報民眾黨政治獻金平台、96萬便當說法前後不一、民進黨議員顏若芳今又踢爆，柯文哲競選總統的經費支出申報中，有130筆「計程車車資」，但經她的團隊確認後，居然有68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其餘33輛則是在交易日期前就已經報廢、繳銷或撤銷。

對於相關爭議，吳崢表示，之所以當時會訂政治獻金法，立法意旨就是認為政黨或候選人收受選民捐款支持，是與公眾利益以及清廉高度相關行為，需要法律高強度監管，從捐款人資格限制、收受上限、錢的用途以及結餘款如何處理都有清楚且詳細規範。

吳崢指出，透過這樣的制度讓政治更廉潔，金流也受到全民公開透明檢視，柯文哲政治獻金風波至今一個禮拜，非常多疑點沒有說清楚，不管哪個政黨收了支持者捐款，就有義務向社會大眾交代清楚：到底錢流去哪裡、做了什麼用途、有沒有為政黨發展還是公共利益使用，還是不當流入私人口袋。

吳崢直言，這些都涉及一個政黨最基本的清廉價值，民眾黨怎麼處理是家務事，但無論牽扯到什麼人，都有必要向社會大眾交代，這是所有政黨都該依循的態度。

