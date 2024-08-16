快訊／黃珊珊、李文宗、端木正砍不砍黨籍？　民眾黨中評會今無結論

▲民眾黨中評會主委李偉華。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳風暴，民眾黨中評會16日召開討論時任總幹事黃珊珊、財務長李文宗以及會計師端木正的懲處，但3位主要當事人皆未出席。會議自11點召開，歷經140分鐘左右的討論，中評會主委李偉華宣布，將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處，也就是此會議尚無結論。

在中評會結束後，主委李偉華下樓受訪表示，今天早上召開中評會，針對柯文哲選舉期間政治獻金申報疑義，根據民眾黨中評會違紀執行辦法第六條，經過各委員會充分討論後，依據辦法第七條，認為因為是重大事件，應請當事人下週出席後再來召開中評會，屆時請他們來報告說明。

媒體追問，今天沒結論的話，何以還要討論這麼久？李偉華說，因爲7位委員都有到，各方意見都有，大家也了解本黨就是個比較可以開放大家共同討論，各委員都有充分表達意見，所以會議花了比較多時間。

至於是否討論到開除黃珊珊？李偉華不願多談，僅表示各種意見都有。他強調，下周就是提供當事人說明的時間，假如放棄，所有委員會根據事實狀況來做評量，還是要考慮很多程序正義問題，「會跟當事人討論一下時間，希望他們盡量有時間來參與」。

民眾黨最後也發布新聞稿，指針對柯文哲總統大選競選期間政治獻金申報疑義，民眾黨中央評議委員會於16召開評議會議，依「中央評議委員會違紀調查執行辦法」第六條啟動調查程序，7位委員全員出席開會釐清事實、了解過程。

中評委指出，經充分討論後，按第七條規定將請當事人出席陳述說明，故16日決議，將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處。