假帳風暴民眾黨中評會下周邀當事人出席　黃珊珊：會照程序說明

▲柯文哲政治獻金假帳風暴未歇，民眾黨中評會今開會但未有結論，預計下周邀當事人說明，黃珊珊下午出面回應。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金假帳爭議，黨中評會今召開，討論時任總幹事黃珊珊、財務長李文宗以及會計師端木正的懲處問題，但2個多小時的會議結束後未有結論，下周將邀3位當事人出席會議陳述說明。對此，時任競選總幹事、立委黃珊珊下午受訪說，整個過程沒有把事情做好，本來就應該負責任，黨發生這麼大的事，中評會開會調查本來就很正常，「我會虛心接受，也尊重中評會的決議，會按照程序去說明」。

黃珊珊說，這次的風波還是要很誠懇跟社會大眾說明，在參選初期真的是一個篳路藍縷的團隊，競選團隊成員非常少，有去過台玻大樓的都知道，競選團隊只有幾個位置、成員少，當時分工也很精簡，人力的確不足，包括選務、財務都很繁雜，團隊在工作上非常認真努力分工、各司其職也相互尊重，當然也會互相信任。

黃珊珊表示，這次避不開所謂的外部風險，整個過程沒有把事情做好，本來就應該負責任。所以民眾黨會負責任把相關資料做完整比對後，一一跟社會大眾說明。

黃珊珊指出，現在相關資料都到檢調單位去，也會在有限範圍內儘速釐清相關問題。現在重點是，黨發生這麼大的事，中評會開會調查本來就很正常，「我會虛心接受，也尊重中評會的決議，會按照程序去說明」。

黃珊珊說，也會希望讓讓大家知道，民眾黨在選舉過程非常盡心盡力，「但我們的確是人力不足、沒把事情做好，希望大家能夠體諒」，同仁都非常惶恐，大家都希望把事情做好，包含會計師，沒有人故意做這樣的事情，事情發生就面對，釐清責任、還原真相是最重要的。

至於是否會請辭？黃珊珊說，會尊重中評會決議，一個政黨不是個人問題，而是整個事情還是需要被釐清，讓責任歸屬更清楚，而不是用這樣的方式保全自己而已。

而黨內的反彈聲浪，黃珊珊說，黨內會有不同意見，尊重大家意見，這是一個多元政黨，大家捫心自問自己有沒有把事情做好？該做的事情做到了沒有？現在要釐清的事責任，不是單純個人問題。