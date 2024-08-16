柯文哲假帳爭議再＋1？　綠議員揭：有130筆「幽靈計程車」支出

▲民進黨議員顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統大選時的政治獻金申報不實風波越演越烈，民進黨議員顏若芳今（16日）再指，柯文哲競選總統的經費支出申報中，有130筆「計程車車資」，但經她的團隊確認後，居然有68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其餘33輛則是在交易日期前就已經報廢、繳銷或撤銷，她不禁狠酸民眾黨，難道現在又要推說會計師偽造計程車牌號？

顏若芳提到，柯文哲競選總統的經費支出申報中，「計程車車資」有羅列每輛計程車的車號，經她的團隊以逐筆車號輸入至交通部公路局監理服務網的「有效計程車查詢」確認後，竟發現至少有130筆問題重重。

顏若芳說明，在這130筆記載的車輛中，有68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其餘33輛則是在交易日期前就已經報廢、繳銷或撤銷。

顏若芳進一步說明，根據《公路法》，經營計程車業本來就要依法申請，而沒有或非屬白底紅字的計程車牌，或是已經報廢、繳銷的計程車，本來就是非法的。

面對此況，顏若芳不解，這整件事詭異的地方其實是，柯文哲到底怎麼拿到這些違法以及造假計程車牌的？

此外，顏若芳嗆問，柯文哲和民眾黨在整齣經費疑雲爆發後，就把鍋甩給端木正會計師，難道現在又要推說會計師偽造計程車牌號？「實在不要笑死人，這根本不是『誤報』，這就是『假報』。」

顏若芳直言，柯文哲用人不察，從大筆經費到小筆經費都有問題，讓大家變成名偵探柯南來一筆一筆追，如今的計程車牌號造假，柯文哲更有可能觸犯《刑法》的公務人員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，更有可能觸犯《個資法》。

顏若芳指出，柯文哲這高達百筆以上的計程車資黑數，已經不是「帳務瑕疵」、「誤報」可以草草帶過的，柯文哲多麼大大小小帳務問題，應該儘速出面說清楚講明白。

最後，顏若芳嗆問，倘若柯文哲連一個競選團隊都帶成這樣、識人不明成如此，到底憑什麼再選一次總統？