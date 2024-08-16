新北茶博館器特展廣受好評　加碼推出自然之器DIY工作坊

▲「藤編杯墊」DIY活動由「臺灣重要傳統工藝竹藤編工藝保存者－張憲平藝師傳習計畫之傳習藝生團隊」巫祈敏、黃雯琪、楊雅雪設計。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林茶業博物館展出中的「器－天地人之器」特展，自開展以來廣受各界好評，館方特別配合展覽內容，加碼推出「自然之器－籐編杯墊」DIY工作坊，邀請大家感受人類取法自然製器的生活智慧。

茶博館「器－天地人之器」特展，從古代人類以動植物作為原始容器出發，依文明進程介紹到人工製造的精巧茶器，館方特別與臺灣大學植物標本館和烏來泰雅民族博物館合作，展出各種製器相關的植物標本，以及葫蘆、竹、籐、木製成的容器，不但讓參觀民眾大開眼界，也紛紛對自然物器具的製作充滿好奇。

▲「器」特展陳列琳瑯滿目的鱷魚、犰狳、葫蘆、鴕鳥蛋等標本，打造超乎想像的器之袖珍宇宙。

茶博館將於8月24日（六）舉辦「自然之器－籐編杯墊」DIY工作坊，邀請「臺灣重要傳統工藝竹籐編工藝保存者－張憲平藝師傳習計畫之傳習藝生團隊」巫祈敏老師及黃雯琪老師，帶領民眾學習黃藤工藝的「取材」、「起底」、「編織」、「修緣」等技法，動手製作精巧的藤編杯墊，活動自明（17）日起開放報名。

除DIY工作坊，特展跨領域集結了動植物、礦物、人類學、陶瓷等20大專業博物學館所共數百件典藏品，打造出魔幻的珍奇屋場景，彷彿建構了一座「天、地、人之器」的袖珍宇宙，包含種子、葫蘆、鸚鵡螺、獸角等「自然之器」，以及古今中外的茶具等「人造之器」，甚至各民族以天地宇宙為器的神話傳說，都能在展場中一次盡覽。更多活動資訊可至「新北市坪林茶業博物館」臉書粉專查詢。