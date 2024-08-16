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養蜂及產品推廣課程受部落居民歡迎　林業分署再開辦

▲講師介紹蜂巢內巢片密度應隨氣溫略微調整及減緩寒害方式。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲講師介紹蜂巢內巢片密度應隨氣溫略微調整及減緩寒害方式。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署5月底辦理養蜂及蜂產品推廣課程，吸引仁愛鄉多個山村部落族人參與、反應熱烈，因此於日前二度辦理養蜂及蜂產品推廣課程，邀請養蜂達人王智聰授課，以及仁愛鄉賽德克族四村及萬豐村等部落族人參與，持續輔導部落發展在地經濟。

本次課程於8月13日在蜂神森林養蜂場舉行，由長期在南投縣魚池鄉推動「森林蜜」的場長王智聰授課，有別於上次教授臺灣野蜂(東方蜂)，以屬西洋蜂的義大利蜂為主；西洋蜂較東方蜂怕冷、活動範圍平均海拔較低，是平地至低中海拔山區普遍養殖的蜂種，性格溫順、產蜜量大，適合商業養殖，南投分署希望提供部落族人在南投縣境內豐富多變的林地資源下，可以多一項選擇，以生產出各種不同風味的特色蜜，發展部落的在地經濟。

▲講師示範取蜜方式。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲講師示範取蜜方式。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，在氣候變遷之下，植物的花期更難預料，而森林裡豐富的植物以及純淨無汙染的環境，更可解決蜜源問題，林業保育署近年來也積極推動栽植原生蜜源樹種，可提高採蜜收穫，有益於山林植物授粉與繁衍，部落周邊森林資源豐富，是發展森林蜜的良好場所；王智聰目前已與林試所配合產出多元風味、有別於非林下或農地養蜂產出的龍眼蜜或百花蜜之森林蜜。

▲林業保育署南投分署二度辦理林下養蜂及蜂產品課程。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署二度辦理林下養蜂及蜂產品課程。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢表示，希望透過南投分署推動林下經濟，發展山村部落的綠色經濟，創造與環境共存的經濟產業模式，增加工作機會，吸引青年返鄉，與部落共同守護山林、共享山林資源，並且達到森林的永續發展。

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