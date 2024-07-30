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營造國際友善環境！　花蓮邀外籍移居者走進部落　體驗南島文化

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為營造國際友善環境，縣政府日前辦理「花蓮原住民文化一日交流體驗」邀請來自10個國家，因工作、就學或志工服務，移居或短居花蓮的國際友人，前往吉籟獵人學校體驗原住民射箭與編織，晚上參加「2024太平洋南島聯合豐年節」，感受熱情的原住民族文化。

縣長徐榛蔚以「花蓮走向國際、世界走進花蓮」為施政願景，在國際觀光友善城市的基礎上，持續推動國際人士「移居／二地居／數位游牧」的國際友善政策，今年實施「國際友善氛圍營造計畫」，推動行政機關與店家數位雙語化、辦理國際交流講堂與交流活動，並創建外國人討論版與社群，期望透過一系列規劃，幫助已經移居花蓮生活，或是未來計畫移居的外國人士更容易融入花蓮生活，讓花蓮逐步邁向國際友善，打造全球宜居城市。

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次交流活動共有來自10國（巴基斯坦、印度、愛爾蘭、俄羅斯、美國、聖文森、巴拉圭、加拿大、法國、捷克）25位在花蓮移居、就學或擔任志工的國際友人參與。活動首先安排在吉籟獵人學校，由理事長陳繪惠帶領體驗射箭、椰葉編織、搗杜倫(麻糬)，以及傳統舞蹈。其中一位居住花蓮超過5年的法國籍學員表示，這是他第一次參加原住民文化體驗活動，編織和搗杜倫的過程充滿藝術與生活感，是很棒的體驗；跳著傳統舞蹈則學習到原住民樂舞文化是對於大自然賦與的一切表達感謝之情。

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

首次來花蓮擔任國際志工的捷克籍學員，原本即對原住民文化充滿興趣，能在此次活動親身體驗，讓他感到雀躍。也有學員表示，這次活動不僅體驗花蓮在地文化，也同時讓他們有機會與不同國家的人交流，「感謝縣政府辦理體驗活動，令人愉快且難忘，期待能參加更多這樣的活動！」、「今天的活動非常精彩，我們被當成VIP對待，是一個難忘的經驗。」來自印度的國際交換學生感性的說：「我很幸運能在花蓮學習，花蓮是我的家！」

花蓮為營造國際友善環境，縣政府日前辦理「花蓮原住民文化一日交流體驗」邀請來自10個國家，因工作、就學或志工服務，移居或短居花蓮的國際友人，前往吉籟獵人學校體驗原住民射箭與編織，晚上參加「2024太平洋南島聯合豐年節」，感受熱情的原住民族文化。

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼晚間參加「2024太平洋南島聯合豐年節」，感受熱情的原住民族文化。

縣長徐榛蔚以「花蓮走向國際、世界走進花蓮」為施政願景，在國際觀光友善城市的基礎上，持續推動國際人士「移居／二地居／數位游牧」的國際友善政策，今年實施「國際友善氛圍營造計畫」，推動行政機關與店家數位雙語化、辦理國際交流講堂與交流活動，並創建外國人討論版與社群，期望透過一系列規劃，幫助已經移居花蓮生活，或是未來計畫移居的外國人士更容易融入花蓮生活，讓花蓮逐步邁向國際友善，打造全球宜居城市。

▲▼邀請來自10個國家移居花蓮的外籍友人，體驗原住民射箭與編織文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次交流活動共有來自10國（巴基斯坦、印度、愛爾蘭、俄羅斯、美國、聖文森、巴拉圭、加拿大、法國、捷克）25位在花蓮移居、就學或擔任志工的國際友人參與。活動首先安排在吉籟獵人學校，由理事長陳繪惠帶領體驗射箭、椰葉編織、搗杜倫(麻糬)，以及傳統舞蹈。其中一位居住花蓮超過5年的法國籍學員表示，這是他第一次參加原住民文化體驗活動，編織和搗杜倫的過程充滿藝術與生活感，是很棒的體驗；跳著傳統舞蹈則學習到原住民樂舞文化是對於大自然賦與的一切表達感謝之情。

首次來花蓮擔任國際志工的捷克籍學員，原本即對原住民文化充滿興趣，能在此次活動親身體驗，讓他感到雀躍。也有學員表示，這次活動不僅體驗花蓮在地文化，也同時讓他們有機會與不同國家的人交流，「感謝縣政府辦理體驗活動，令人愉快且難忘，期待能參加更多這樣的活動！」、「今天的活動非常精彩，我們被當成VIP對待，是一個難忘的經驗。」來自印度的國際交換學生感性的說：「我很幸運能在花蓮學習，花蓮是我的家！」

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關鍵字：

國際友善環境外籍移居友人部落體驗南島文化

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