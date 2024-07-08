強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

▲空勤總隊派出直升機分3趟將怪手吊掛上山。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園內的大同、大禮部落，因0403強震造成聯外道路多處坍方，雖目前已可由得卡倫步道階梯通行，但物資運送困難；花蓮縣府、太管處及空勤總隊合作，8日上午吊掛怪手上山，希望可修復對外步道。

8日上午直升機利用太魯閣國家公園內的峽谷橋下方臨時停車場降落，吊掛小怪手載送上山，部落居民、秀林鄉長王玫瑰、太魯閣國家公園管理處代理處長林忠杉、花蓮縣消防局長吳兆遠等人均到場關心。

吳兆遠在現場向媒體表示，空勤直升機通常出勤協助發生山難的山友，這次因部落受限路況給予支援，情況比較特殊；直升機載重上限1000公斤，小怪手約1800公斤，加上油料、相關配備，因此拆解開分3趟次，同時向軍方借用專業吊掛網及專業教官，確保載送安全。

林忠杉接受媒體聯訪表示，感謝空勤協助吊掛，分3趟將機具載送上山，安排太管處人員在山上協助組裝，地面也有人員支援協助，未來將與同禮部落自然生態自治協進會合作更愉快，相關搶救更順利。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，部落決議集資購買一輛二手挖土機清運石頭，小怪手約新台幣105萬元，經由募款和族人出資湊足，透過花蓮縣府、鄉公所、消防局、空勤總對等各單位協助，把怪手分解分成3包，向軍方借用專業的吊掛網，把怪手吊掛上山，很感謝這段期間眾人的幫忙。

▲太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮開心看著直升機升空，期待修復對外步道。

李慧蓮指出，自4月3日發生地震至今，部落山區道路尚未完全修復，有了機具以後，部落族人可自行修路，未來同禮林道若發生坍方破損，也就可以及時處理。

王玫瑰接受媒體聯訪表示，同禮部落海拔800、900公尺山上，約有30戶居民，此次受0403地震影響山區生活困難，但族人不放棄希望，這次先由空勤直升機運送一台小怪手，希望可以協助解決物資運送問題。

秀林鄉大同、大禮部落位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，生態資源豐富，部落無公路可通達，聯外交通向來只有山區步道。