亞馬遜「隱世部落」現身河邊　43秒罕見直擊畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯亞馬遜叢林原始部落「麥斯可皮洛族」（Mashco-Piro）罕見影像16日曝光，可見數十人現身河邊，有的人站在水中，有的人則是站在岸上。當地原住民權利團體FENAMAD指出，部落成員近期越來越頻繁步出雨林，尋找食物。

路透報導，這段43秒影片由國際生存組織（Survival International）公布，並稱這是今年6月下旬在秘魯東南部接近巴西邊境的馬德雷德迪奧斯（Madre de Dios）地區河岸邊所拍攝。

▲▼麥斯可皮洛族人來到河岸邊。（圖／路透）





國際生存組織主任皮爾斯（Caroline Pearce）透露，這群隱世的麥斯可皮洛族人生活的地方就在伐木工作人員作業區的數公里外。近期，有50多名麥斯可皮洛族人出現在Monte Salvado村落附近，另一組17人來到附近Puerto Nuevo村落。只不過，麥斯可皮洛族通常很少現身，也少與其他人交流。

根據秘魯政府6月28日報告，有當地居民通報看見麥斯可皮洛族人出現在Las Piedras河邊，此處距離馬德雷德迪奧斯大區首府馬爾多納多港（Puerto Maldonado）約50公里。

巴西阿克雷州天主教會主教原住民傳教委員會的帕蒂爾哈（Rosa Padilha）透露，巴西這裡也曾看過麥斯可皮洛族人出現，這些人是從秘魯一側伐木工人那邊逃出來，每年此時麥斯可皮洛族人會到海邊取特拉卡加龜（tracajá）的蛋，曾在沙灘上發現他們的腳印，他們還會留下龜殼，「他們是一個沒有和平的民族，總是在逃亡」。

▼秘魯民眾通報看見麥斯可皮洛族人出現在Las Piedras河邊。（圖／路透）