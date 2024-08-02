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獨／照顧偏遠通車學生　和平國中校車親送大安溪學子返家

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區幅員遼闊，除梨山地區外，僅有和平國中一校擔負起泰雅各部落子弟兼顧原鄉文化與課業學習。偏遠部落國中學生上學路途遙遠，搭乘校車就成為重要交通工具。今(2)日中午和平國中在暑假輔導全部結束後，校長親送大安溪（自由-達觀）線學生搭乘校車返家，兌現全面照顧學生通勤需求的承諾。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲和平國中今年開始妹周休時，將由專車送大安溪線的學生安全的送回家。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

近年來和平國中泰雅文化實踐課程卓有成就，去(112)年還以此特色課程獲得教育部教學卓越獎金質獎的肯定，所以來自大安溪沿線部落之學生漸增，家長也反映有搭乘校車需求。考量大安溪線部落最遠路程約40公里(和平國中-士林村)，單趟須乘車1小時以上，因此目前8位學生(約全校1/5學生)皆住學校宿舍。但周末返家需攜帶行李且在東勢轉車，學生甚為不便，師長及家長也不能放心。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平國中校長葉天喜說，今年開始要將校車通勤服務駛入大安溪沿線部落，就是要實現全面照顧學生的承諾，雖然僅有一部校車，又要與大甲溪線各校共用分享，但該校提升偏鄉教育服務不中斷，已經自籌經費約十萬元，將聘用九人座小巴，把握住每周五放學一次的溫馨接送情，彰顯偏鄉學生「行的正義」，不放棄每一個學生享有方便通學的權益。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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