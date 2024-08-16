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社會 社會焦點 保障人權

代收大麻包裹現賺10萬元　台北男被捕1秒倒戈換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿寶（化名）接受一名人夫委託，幫忙代收來自越南的國際包裹，事後可以拿到10萬元，沒想到包裹剛運抵台灣就被查獲裡面藏有72包大麻；阿寶被捕之後，主動向警方供出毒品來源。士林地院法官日前審理此案，並依共同運輸第二級毒品罪判處阿寶有期徒刑2年，緩刑5年，另外還要提供200個小時的義務勞務，以及接受10個小時的法治教育課程。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲阿寶為了10萬元，答應幫忙代收大麻包裹。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿寶在不詳地點接受人夫的委託，幫忙收取含有第二級毒品大麻的國際包裹，雙方約定報酬為10萬元，等到他領到包裹之後，再依照指示前往下一個地點；接著，人夫便將大麻夾藏在偽裝物、衣服裡面，將包裹從越南寄送至台灣。

不過，包裹在今年4月15日運抵台灣時，被財政部關務署台北關查緝人員發現異狀，一共在2個包裹內查獲共計72包大麻。警方獲報之後隨即前往調查，並在阿寶前來領取包裹時，當場將人逮捕。

阿寶被警方查獲之後相當配合，不僅假裝接聽人夫及其妻子的數通電話，還在第2次製作筆錄時，指認人夫的身分，供出毒品來源，協助警方查獲其他涉案人士。

士林地院法官認為，雖然這次走私的大麻數量多達72包（合計淨重5044.28公克），但考量到阿寶只是犯罪集團中最末端的角色，過去沒有犯罪紀錄，落網之後始終坦承犯行，還配合指認其他犯罪者，最終依共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑2年，緩刑5年，另外還要提供200個小時的義務勞務、接受10個小時的法治教育課程，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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