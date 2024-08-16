祈禱闖關成功！石膏模型藏海洛因　警追出700萬毒品逮7人

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

台北關日前於馬來西亞寄回台灣的國際空運包裏中，查獲一盒石膏模型內夾藏海洛因，經檢警循線查出黃姓主嫌等7人涉案，並查扣現金165萬餘元及市價約700萬元的海洛因等毒品，估計流落市面可供萬人吸食，全案依涉犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

▲台北關近日查獲有石膏模型夾藏海洛因，檢警循線查出海量毒品。（圖／郭世賢翻攝）

保三總隊刑事警察大隊與關務署台北關日前於馬來西亞寄回台灣的國際空運包裏中，查獲一盒石膏模型，外觀為雙手手掌緊握，形似「禱告的手」，如同在祈禱運毒順利通關，經查盒內夾藏海洛因磚1塊(毛重362公克)。保三總隊刑事警察大隊與新北市政府警察局、台北市政府警察局等單位共組專案小組展開調查，並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

檢警調查，該運毒集團企圖躲過Ｘ光機檢查，利用海洛因磚方正外形，偽裝成石膏模型基座，透過國際小型包裹申報通關，惟經警方及海關人員追查下發現有夾藏毒品。警方持續溯源調查發現，犯嫌除了利用國際包裹運輸毒品外，還陸續自馬來西亞寄出17封國際信件內夾藏小包粉狀海洛因(毛重1,089.23公克)寄送至國內郵政專用信箱，企圖分散毒品寄送來台販售，躲避追緝。

專案小組於今年4月至7月間，陸續發動3波搜索、拘提行動，在台北市、新北市、桃園市等地逮捕黃姓主嫌及同夥運毒手共7人到案，並查扣第一級毒品海洛因1451.23公克、第二級毒品大麻12.45公克、第二級毒品安非他命313.2 公克、現金165萬6,600元、手機19支、夾鏈袋及電子磅秤等分裝器具一批等證物，此次查扣的海洛依黑市估價超過700萬元，如流入市面足可供數萬人次吸食。全案依涉犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。