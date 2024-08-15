墾丁海景民宿藏槍毒！員工床上被逮　三溫暖爐「拿來烘大麻」

記者許宥孺／高雄報導

屏東賴姓男子經營後壁湖一家希臘風無敵海景民宿，好好生意不做，竟聘管家、員工在屋內烘大麻、改造槍械，超大坪數villa成了私人招待所。警方獲報後前往逮人，查獲槍枝子彈、毒咖啡包、乾燥大麻等贓物，經移送屏檢偵辦，全案偵結起訴。

▲墾丁無敵海景第一排民宿藏槍毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

刑事警察局電信偵查大隊第3隊在去年7月接獲線報，指出恆春一家民宿以經營私人招待所作為掩護，實際上則是在屋內種大麻。

警方組成專案小組，經過跟監蒐證，去年8月28日持搜索票執行查緝，在民宿兼私人招待所門口、房間內共查獲7名嫌疑人，其中還有男子身上只穿一條三角褲裹在棉被裡睡覺。

▲▼警方進入屋內查緝，楊姓管家身上僅穿一條三角褲，三溫暖烘爐設備正在烘大麻。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方搜查屋內，當場查扣非制式改造手槍1把、改造衝鋒槍1把、子彈50發、空彈殼18顆，以及三溫暖烘爐設備上正在乾燥烘製二級毒品大麻葉94.22公克。

現場所有人都不承認槍枝是誰持有，警方將7人全數帶回偵辦，另於43歲賴姓民宿老闆住家將他逮捕，同時查獲毒咖啡包244包、毒梅錠42.61公克、一粒眠169.58公克等贓證物。

▲警方偵訊後，將賴人等人解送歸案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查出，賴姓民宿老闆聘請26歲楊姓管家、63歲潘姓員工，疑在別處種植大麻，並將大麻葉帶回民宿，用三溫暖烘爐烘大麻供自己人吸食。警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，此案於今年4月間偵結起訴。

這家Villa民宿位於墾丁，可直接看向後壁湖，堪稱海景第一排，目前訂房網站上已搜尋不到，不過根據網路評論，直至2022年底都還有民眾分享住宿經驗。

▲▼墾丁民宿員工用三溫暖設備烘大麻。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查獲槍枝、子彈、毒品等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）