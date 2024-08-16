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社會 社會焦點 保障人權

國際毒包裹「祈禱的手」藏181萬海洛因磚　主嫌還空投17毒郵件

記者邱中岳／台北報導

保三刑大與關務署台北關，在日前發現從馬來西亞寄送來台的石膏模型，底層竟然夾藏362克的海洛因磚，警方循線埋伏逮捕前往郵局領取包裹的車手，並且從車手的手機掌握主嫌身分，且發現還有17件夾藏毒品的信件正在空中，於是派人埋伏攔截，最後逮捕主嫌等人。

警方調查，4月份保三總隊接獲關務署台北關通知，有馬來西亞寄送來台的報果，外型神似禱告的手，但是檢查後發現底座怪怪的，檢查後發現竟然是362公克的海洛因磚塊，警方立刻埋伏在郵局等待上門領取包裹的車手。

▲▼毒販從馬來西亞寄送毒包裹，362公克的毒品就夾藏在祈禱的手底座。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲毒販從馬來西亞寄送毒包裹，362公克的毒品就夾藏在祈禱的手底座。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼毒販從馬來西亞寄送毒包裹，362公克的毒品就夾藏在祈禱的手底座。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方先將車手逮捕之後，從手機發現主嫌身分，且還有17封國際信件內夾藏小包粉狀海洛因正在空運途中，警方按兵不動，派人前往郵局等待車手上門領取包裹，並且陸續逮捕領取信件的其中5名車手，共計領取1.45公斤的毒品海洛因。

因東窗事發，其餘包裹無人領取，警方最後也逮捕29歲的黃姓主嫌，總共連同主嫌加上車手共計7人，從黃姓主嫌住處搜出二級毒品大麻12.45公克、安非他命313.2公克。

▲▼毒販從馬來西亞寄送毒包裹，362公克的毒品就夾藏在祈禱的手底座。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方掌握還有17件毒包裹正在空運，派人埋伏抓捕取貨車手，陸續逮捕主嫌在內等7人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在7人住處查扣總共現金165萬6600元、手機19支、夾鏈袋及電子磅秤等分裝器具等證物，訊後依照毒品罪嫌將一干人等陸續送往地檢署偵辦。警方初步估計，以黑市價格每公斤5千元計算，這批海洛因市值高達700萬元。

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