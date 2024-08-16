東方不敗輸了！23歲男寫「葵花寶典」製毒　5坪房間成大麻農場

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名23歲張姓男子居住的透天厝內，屋外經常飄出難聞的怪味道，警方據報後前往查緝，趁他打開鐵門外出取餐時將他逮捕，發現張男將2樓5坪大的房間布置成種植大麻溫室，另有製造毒品咖啡包等等工具，還有一本筆記本，寫上「葵花宝奌」，內容全是記載他從網路自學的栽種大麻技術，寫「作者：自來也」，讓員警搖頭。

▲製大麻犯嫌自製「葵花寶典」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衣櫃內藏大麻花。

彰化縣警局表示，刑大於113年4月份接獲情資，在員林市山腳路3段透天民宅內，常有青少年群聚在內疑似吸毒，經派員前往蒐證後，向地院聲請搜索票獲准，立即動員警力15名前往查緝，見張男叫外賣打開鐵門外出取餐時，立即上前控制行動，並於2樓房間內查獲19株大麻、大麻盆栽17盆、大麻花成品75.1公克、大麻花半成品17串、大麻煙彈19支、大麻煙油1罐、毒品咖啡包26包、照明設備(含計時器、變壓器、壁掛扇)及烘乾設備、捲煙紙、磅秤等生產、製毒設備等證物。

▲5坪大房間製大麻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，張男高中畢業，透過上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」，將房間打造成製毒工廠，布置溫室以盆栽方式種植大麻及製造菸油(彈)，屋內有電燈還有電扇，從栽種到成品製作一應俱全。

彰化縣警察局表示，正值暑假期間，青少年朋友們應多安排正當、健康、有意義的活動，另民眾若發現可疑人士聚集處所或氣味，請撥打110或本局報案專線04-7619783。

▲彰化刑大抓製大麻犯。