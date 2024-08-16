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動手除「蔓」顧生態又賺外快　花蓮防治綠癌啟動...每公斤換5元

▲▼首場活動在南華工作站揭開序幕，干城社區短短1小時就清出221公斤，成果斐然。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼首場活動在南華工作站揭開序幕，干城社區短短1小時就清出221公斤，成果斐然。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

防治「綠癌」小花蔓澤蘭，掌握在開花結實前移除的最佳時機，農業部將每年8／15至9／15訂為小花蔓澤蘭防治月，並選定9月第1個星期六為全國防治日，邀請全民攜手清除小花蔓澤蘭。林業保育署花蓮分署及所轄各工作站啟動5場次防治活動，呼籲民眾共同保護生態環境，擊退綠色侵略者，守護家園。

花蓮分署指出，小花蔓澤蘭為強勢外來入侵種，現已大面積分布在花蓮低海拔山坡地及休耕農地，造成生態嚴重危害。民眾除蔓可從住家周圍做起，移除重點是以人工將根部挖（拔）除，攀附在樹體上的藤蔓則在拔除根系後懸掛起來，使其自然枯萎死亡即可，除蔓作業在每年10月開花前進行效果最佳。

▲▼首場活動在南華工作站揭開序幕，干城社區短短1小時就清出221公斤，成果斐然。（圖／花蓮分署提供，下同）

防治月活動包括實地勘查、手動拔除等方法，期望能有效遏制小花蔓澤蘭蔓延，同時透過與社區合作，增強民眾對外來入侵物種的防治知識，及展現花蓮分署跨領域合作多元利用小花蔓澤蘭的成果。

首場活動由南華工作站揭開序幕，干城社區於8月13在華隆護岸初英堤防合作清除小花蔓澤蘭，短短1小時就清出221公斤，成果斐然。

▲▼首場活動在南華工作站揭開序幕，干城社區短短1小時就清出221公斤，成果斐然。（圖／花蓮分署提供，下同）

8月30日新城工作站接棒辦理第2場除蔓活動，將結合秀林鄉三棧文化健康站、三棧國小及布拉旦英語力文化推廣協會在三棧南溪除蔓；9月5日第3場除蔓由玉里工作站結合羅山社區農業區發展協會及羅山社區發展協會，社區總動員一同掃蕩富里鄉境內的小花蔓澤蘭。

▲▼首場活動在南華工作站揭開序幕，干城社區短短1小時就清出221公斤，成果斐然。（圖／花蓮分署提供，下同）

第4場9月7日登場，配合全國防治日，選在美崙山步道親子遊樂草皮擴大舉辦防治暨多元利用推廣活動，當天有音樂團體融合自然保育與藝術元素演出、池南國家森林遊樂區及自然教育中心宣導自然保育、小花蔓澤蘭多元利用產品展示及國產材推廣。9月20日最後一場由萬榮工作站結合加里洞社區舉辦移除活動。

動手除蔓，護生態兼能賺外快！9 ／2上午9至12時、下午1至4時花蓮分署所轄4個工作站，可以每公斤新台幣5元收購小花蔓澤蘭植體，其餘收購時間可逕洽各工作站。

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