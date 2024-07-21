台南官田消防與民眾走到戶外　提倡熱傷害防治及防災宣導

▲台南市官田消防分隊與民眾走到戶外，並提倡熱傷害防治及防災宣導，同時展現地方步道的獨特生態特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著暑期的到來，許多夏令活動紛紛登場，為家庭和學童帶來無盡的歡樂和學習機會，台南市官田區文川山特別於21日推出一場別開生面的尋寶探險活動，以提倡運動健康風氣，同時展現地方步道的獨特生態特色。

本次活動旨在鼓勵家長和學童走出戶外，參與體驗式學習和互動，透過尋寶探險的趣味方式，不僅能增進親子關係，還能提升對自然生態的認識和保護意識。參加者將在文川山的步道上進行尋寶挑戰，解開謎題，尋找藏在自然中的寶物，享受探索的樂趣。

此外，官田消防分隊也把握這次活動機會，與活動單位合作舉辦防火宣導活動。因為暑假期間，家中使用電器產品的頻率增加，因此特別提醒大人和小孩要重視防火防災的觀念。通過此次宣導活動，消防分隊將推廣裝設住宅火災警報器的重要性，並強調用火用電安全的注意事項，旨在提高民眾的防災意識，為每個家庭創造無災的安全環境。

除了防火防災宣導外，本次活動還特別增加了熱傷害防治的內容。夏季高溫炎熱，容易引發中暑和其他熱相關健康問題。活動現場將設有專門的熱傷害防治宣導區，提供防範中暑的知識，包括適當補充水分、穿著輕便透氣的衣物、避免在高溫時段進行劇烈運動等重要建議。

熱傷害防治宣導內容包括：熱痙攣：通常是由劇烈運動引起，導致肌肉不自主收縮。預防措施包括多喝水、補充電解質和避免過度運動。熱衰竭：症狀包括頭暈、噁心、虛弱、出汗過多等。若出現這些症狀，應立即移到陰涼處，補充水分，並休息。熱中暑：這是最嚴重的熱傷害，症狀包括體溫過高、意識混亂、無法出汗等。若發現有人中暑，應立即撥打緊急電話，並在等待救援期間進行降溫措施，如用濕毛巾擦拭身體或浸泡在冷水中。

官田分隊希望通過這些宣導，讓民眾在享受夏季戶外活動的同時，能夠更加安全健康。官田區文川山的尋寶探險活動與消防防災及熱傷害防治宣導相結合，不僅為參加者帶來了豐富的戶外體驗，還增進了防災及健康知識，這是一個寓教於樂的好機會，共同渡過一個充實且有意義的夏日時光。

李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，除了消防局做好各項準備應變及搶救工作！第一道防線仍是民眾自身應有防災觀念並且全家大小都要去重視及落實。同時因應極端氣候的影響，民眾應注意自身身體狀況，一旦察覺有異狀便應立即停止活動，並尋找陰涼處休息，以免造成熱傷害。

第二大隊大隊長王騰毅表示，官田分隊透過宣導活動防範未然，把握轄內各種大型活動人潮聚集地進行重點式防災觀念推廣，效果非凡。同時近日高溫炎熱，熱傷害防治觀念也該被大家重視！未來將繼續推動類似的防火宣導和安全教育活動。