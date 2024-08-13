▲外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強，桃園展開「除蔓換現金」。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」來勢洶洶，桃園市政府農業局於今年趕在10月開始的繁殖期之前，進行守護綠色家園行動，以每公斤5元的收購價格邀請民眾一同除蔓，民眾可以塑膠袋裝好已經移除的小花蔓澤蘭，於每週一、三、五，前往桃園市轄內各區公所申請收購。



市府農業局陳冠義局長表示，除了邀請民眾除蔓之外，桃園市政府同時也委託了專業廠商於桃園市轄區內進行小花蔓澤蘭等外來入侵植物的清除作業，目前已清除8噸。每年開花結實前是防除小花蔓澤蘭的最佳時期，而林務局將每年8 月15 日至9 月15 日訂為「小花蔓澤蘭防治月」，最適合除蔓。

▲外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強。（圖／農業局提供）

自近年起，桃園市政府農業局辦理小花蔓澤蘭收購，以每公斤5元的收購價格，鼓勵民眾一同參與除蔓行動，收購相關訊息於桃園市政府農業局官方網站公告(https://reurl.cc/8vjb9j)，今年度受理時間自即日起至113年11月29日，每週一、三、五，民眾可以塑膠袋裝好已經移除的小花蔓澤蘭，前往桃園市轄內各區公所申請收購。

▲外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強。（圖／農業局提供）

小花蔓澤蘭為強勢的世界百大外來入侵種，其繁殖力強、生長速度極快，作為藤本植物，會纏繞覆蓋於其他植物，造成死亡。小花蔓澤蘭一天之內可快速生長，此外節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，此為小花蔓澤蘭難以根除的原因。清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延。攀附於樹上的小花蔓澤蘭也要拔除根部後才可懸掛，使其枯萎死亡。拔除後的小花蔓澤蘭則需收集裝袋，不可隨意棄置，才能徹底清除。