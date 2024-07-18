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串聯新北5行政區「堤外便道」通車！侯友宜：鶯歌到三重只需30分鐘

▲新北三重至鶯歌堤外便道。（圖／新北市水利局提供）

▲新北三重至鶯歌堤外便道18日通車。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市的大漢溪堤外便道於18日正式通車，貫穿新莊鐵路橋至樹林館前路的7.4公里，串連鶯歌、樹林、板橋、新莊及三重共五行政區。新北市長侯友宜表示，此道路避開國家級生態濕地，並將大幅縮短民眾從鶯歌美術館到新北大都會公園的車程，只需30分鐘。

侯友宜表示，大漢溪堤外便道工程自規劃之初即面臨河防安全、濕地保育及交通需求等困難。然而，透過中央的全額補助9.4億元經費，以及經濟部水利署的大漢溪左岸堤防加固工程及右岸疏浚工程，成功克服大漢溪河防安全的問題。此外，內政部國土署的協助，也克服了重要濕地鹿角溪的保育問題。

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▲新北三重至鶯歌堤外便道。（圖／新北市水利局提供）

水利局代理局長宋德仁透露，此工程規劃了雙向一快一慢車道及臨河自行車道，路寬達14公尺，不僅能舒緩鶯歌及樹林市區車潮，也能連結堤內既有道路與堤外河濱園區動線，提高民眾進出公園的方便性及設施使用率，自行車道更可串聯河濱綠色水岸自行車路廊，北往八里淡水南至桃園暢通無阻。

另外，宋德仁指出，大漢溪堤外便道行經國家重要濕地鹿角溪人工濕地，為了保護生態，將便道設置於堤頂上，完全閃避濕地範圍，並增設濕地導覽專用人行路廊，提供當地濕地巡守隊教學及民眾親近通行空間，維護淡水河流域最重要濕地環境。

▲▼大漢溪堤外便道通車典禮。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲大漢溪堤外便道通車典禮。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

立委蘇巧慧則表示，新莊、樹林、鶯歌的鄉親期待這條堤外道路已久，她在2019年爭取中央全額補助新北市政府9.4億元工程經費，感謝前行政院公共工程委員會主委吳澤成、水利署署長賴建信和水利署、新北市政府同仁，一起克服種種工程困難，完成大漢溪堤外便道。

鶯歌至三重的堤外便道全長18.2公里，民眾從三重到鶯歌老街無需走國道，堤外便道全程只需30分鐘即可暢遊老街風華。水利局提醒駕駛人需依速限(50KM)規定行駛，注意行車安全。

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