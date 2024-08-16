猝逝46天後　17歲羽球小將張志傑「遺體將在印尼火化」

▲17歲羽球小將張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸羽球新星張志傑6月底在印尼比賽期間突然暈倒，送醫搶救無效不治。張志傑的媽媽8月10日在個人社交帳號上更新了一條動態，稱張志傑的遺體至今仍滯留在印尼，未能將孩子帶回來。15日晚上，親屬透露，將於20日在印尼當地火化。

據《海峽都市報》報導，在張志傑不幸去世46天後，他的姑姑（網名：婷寶-08256）在社交媒體更新了侄子的最新情況。

張志傑姑姑在社媒寫道，「感謝大家的關心，現在有新的進展，志傑不回國，在印尼20號火化，25號回國在杭州追悼會，最遺憾的是爺爺奶奶都沒有見最後一面。」

6月30日，亞青賽同日本隊比賽期間，張志傑突然倒地，送醫治療後不幸去世，年僅17歲。張志傑去世之後，家人沉浸在巨大悲痛之中，他的母親因為承受不了打擊而住院。

7月3日，張志傑的姊姊率先抵達印尼，同主辦方和印尼羽協等進行溝通，志傑的母親在7月6日抵達。經過了幾次談判之後，幾方並未達成一致，張志傑的遺體一直在印尼一所醫院中存放。

8月初，張志傑母親和姊姊簽證到期，回中國重新辦理簽證，此時距離張志傑不幸去世已經過去40天時間。張志傑母親之後更新了一條PO文稱，志傑的遺體仍滯留在印尼，自己未能將還孩子帶回家。