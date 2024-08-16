拒掛五星旗惹議！媒體人嘆「愛國秀操作」傷中國人形象：更反感

▲長榮酒店官網。（圖／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

中國一名博主「張教官的有趣人生」近日到巴黎入住長榮桂冠酒店。 他在辦理入住時發現，大廳的國旗串中沒有五星旗，令他氣得向櫃台表示「拒絕入住」，並要求大廳經理將中國國旗掛上。對此，媒體人矢板明夫形容，這是一場「愛國秀」，雖然能讓小粉紅們的虛榮心得到滿足，卻對中國人的形象造成傷害。

媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」發文，這起事件讓他想起，不久前一名中國網紅到日本東京的靖國神社去塗鴉一樣，「是一種網紅通過煽動民族主義，來謀取流量營利的手法」，雖然該名網紅最後憤然離開了酒店，損失了預付的住宿費用，但這段影片在各大平台上，播放次數已經超過百萬次，早已彌補損失，甚至提升了頻道知名度。

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矢板明夫形容這是「愛國秀」，這一番操作，雖然能讓小粉紅們的虛榮心得到一時滿足，卻是對中國人形象的一種嚴重傷害，「在國際社會上，只會引起大家對中國和中國人的反感。」

矢板明夫指出，中國在奧運等國際舞台上對台灣的霸凌行為，已經被國際社會廣泛認知，「我個人十分理解巴黎長榮桂冠酒店的做法，下次出差選擇入住酒店，會盡量選擇長榮桂冠。」

▲陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）



根據事發影片，張教官向酒店高層反映後，一名女性管理者表示，酒店所使用的萬國旗是向廠商訂購，並未包含中國國旗。她強調酒店有權決定國旗的懸掛方式，並最終表示會拆除所有國旗。然而，張教官對此回應表示不滿，認為該行為帶有歧視意味。

事件發生後，長榮桂冠酒店於今日（15日）在其上海分店的官網發布道歉聲明，並強調希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。