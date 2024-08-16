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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／72%不滿藍委稱麟洋「中國人驕傲」　挑釁如「回教徒前吃豬肉」

▲▼立委翁曉玲改口稱麟洋配奪金為台灣人之光。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國民黨立委翁曉玲稱「麟洋配」得奧運金牌是「中國人的驕傲」，全網罵翻 。（圖／記者吳銘峯攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，民調詢問，藍委翁曉玲稱我國男子羽球雙打麟洋配是「中國人的驕傲」調查結果顯示，有高達七成二民眾不同意。不同意者比同意者多51.6%；此外，有46.3%強烈不同意。台灣民意基金會指出，當全台為麟洋配奧運奪金歡喜慶祝時，國民黨立委翁曉玲說「那是中國人的驕傲」，等於在廣大回教徒面前吃豬肉，公然挑釁意味十足，難怪輿情大譁，批判聲浪高漲。

民調詢問，「這次奧運男子羽球雙打，我國選手王齊麟、李洋（簡稱麟洋配）擊敗中國選手奪下金牌。在台灣卻有人說『這是中國人的驕傲』，請問您同不同意？」調查結果發現，5.1%非常同意，15.3%還算同意，25.7%不太同意，46.3%一點也不同意，6.3%沒意見，1.3%不知道、拒答。

民調數據顯示，20歲以上台灣人中，2成大體上同意「麟洋配」擊敗中國選手奪下奧運金牌一事是「中國人的驕傲」，但有高達七成二不同意。不同意者比同意者多 51.6%；此外，值得注意的是，有 46.3%強烈不同意。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，「麟洋配」奧運奪金被說成「中國人的驕傲」，絕大多數台灣人無法接受。由此可見，當全台為麟洋配奧運奪金歡喜慶祝時，國民黨立委翁曉玲說「那是中國人的驕傲」，等於在廣大回教徒面前吃豬肉，公然挑釁意味十足，難怪輿情大譁，批判聲浪高漲。

財團法人台灣民意基金會今（16日）早上發表「國人對2024巴黎奧運的 一些態度」即時民調，是2024年8月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司接受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年8月12-14日，共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。 

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