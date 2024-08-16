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教宗特使與中國進行「真誠對話」！教廷聲明未提讚賞6點共識

▲烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

教廷新聞室15日證實，教宗的烏克蘭特使祖皮與中國政府歐亞事務特別代表李輝昨天通話。不過針對中國外交部聲稱，教廷讚賞中國為解決烏克蘭危機提出的「六點共識」，教廷官方聲明內卻隻字未提。

教廷官方媒體梵蒂岡新聞網15日報導，教廷新聞室證實，教宗方濟各（Pope Francis）的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi），14日上午與中國政府歐亞事務特別代表李輝進行了「真誠對話」（cordial conversation），此對話是在教宗託付的烏克蘭和平使命框架內，也是祖皮去年9月訪問中國的後續行動。

教廷聲明指出，梵中在通話過程中都表達了對局勢的高度關注，認為有必要促進俄烏雙方對話，且國際社會應提供適切保證，獲致的和平必須公正且得以持久。

中國外交部14日在晚間發布消息，指李輝「應約」與祖皮通話。中國外交部在聲明中宣稱，祖皮代表教宗方濟各感謝中國政府勸和促談所作不懈努力，還讚賞中國與巴西提出的「六點共識」，為解決烏克蘭危機發揮積極作用。不過教廷15日發布的官方聲明中完全未提到中國的「六點共識」。

梵蒂岡新聞報導，祖皮樞機主教2023年由教宗方濟各派任，目的是幫助緩解烏克蘭衝突與緊張局勢，教宗從未放棄開啟和平之路的希望。

祖皮在去年6、7月間，陸續前往基輔、莫斯科、華盛頓會晤當地政治領袖，並在去年9月前往北京，與李輝和中國外交部會談，討論烏克蘭局勢及共同努力促進對話與和平的方式。

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