87歲獨居翁堅守家園　村長「綵衣娛親」讓他同意住照顧機構

▲綵衣娛親終讓長輩同意機構照顧。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「潘爺爺又在家中跌倒了，這是這幾天來第三次跌倒了」，電話那頭傳來池上鄉慶豐村長吳秀瑜急切喊著社工焦急的聲音。87歲的潘爺爺未婚無子女，是台東縣縱谷線區社福中心服務的個案，他個性耿直，生活簡單規律，菸、酒、檳榔都不沾，與親友鄰里互動關係較為疏離，近幾年因健康情形每況愈下，雖有申請長照服務，但也逐漸無法滿足潘爺爺的照顧需求，即使在家中摔倒急送醫頻率愈來愈高，潘爺爺仍然堅持在家獨居，經過各單位通力合作，終於讓爺爺願意接受機構照顧。

台東縣政府社會處表示，台東縣長饒慶鈴上任以來致力推動強化社會安全網及提升脆弱家庭關懷等多元福利服務，完成四區社會福利服務中心佈建，提供民眾近便性福利服務，對於偏鄉資源及網絡合作尤為重視，期許公私協力共同攜手建構安全綿密的社區防護網，讓需要的民眾獲得更即時與完善的幫助。

縱谷線區社會福利服務中心服務轄區包括延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端鄉及池上鄉等5鄉鎮，地處偏遠，資源連結不易，高齡人口增加，而青年人口因就業關係離鄉背井，高齡社區化情形在偏鄉尤為嚴重，潘爺爺就是其中一戶獨居在家的長輩，在體況及進食狀況越來越差的情形下，讓潘爺爺跌倒頻率不斷增加，2天一小摔、3天一大摔，頭部、胸部、手腳等瘀腫、瘀青的情況幾乎遍佈全身。

社福中心除了盤點親屬資源外，也連結安養護資源提供給潘爺爺，希望爺爺能接受機構專業照顧，待養好身體後再返回家居住，8月8日父親節這天，吳村長以爺爺最喜歡的歌曲邊演唱、邊哄跳，逗得床上的潘爺爺哈哈大笑，也終於讓一直堅持不願離開家園的爺爺答應當天就入住機構接受照顧，讓大家擔憂的心瞬間放下。

社會處陳淑蘭處長指出，台東縣為偏鄉地區，轄區內養護中心床位本就不多，因應高齡人口逐年增加，對於安養機構床位需求亦逐年增加，更有高齡長輩擔心離開熟悉生活環境的雙重挑戰，這次在網絡單位、村長及池上鄉代表會邱煥森副主席的協助下，順利讓長輩入住機構，是一件不容易的事，將持續並持合作精神一起攜手服務，讓臺東縣更多的弱勢家庭都可以得到妥適幫助。