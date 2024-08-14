台東文健站AR擴增實境體適能競賽第七場　安朔奪分區冠軍

▲台東文健站AR擴增實境體適能競賽第七場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了讓部落長者們全方位鍛鍊身體，並享受健康又充滿科技感的運動體驗，台東縣政府原住民族行政處舉行原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫AR擴增實境樂齡體適能分區競賽，第七場次14日前進到達仁鄉南田文健站舉辦；經過半天激烈競賽，最後由達仁鄉安朔文健站脫穎而出奪得冠軍。

台東縣長饒慶鈴表示，自上任後，即請縣府團隊積極爭取中央經費，推動各項建設和社會福利，並且跨局處為長輩規劃豐富快樂的課程，如參加文健站、社區關懷照顧據點、樂齡學習中心和預防保健運動；台東縣文健站最近核定新增3站 (東河鄉阿拉巴灣、卑南鄉太平、成功鎮麻荖漏)，台東縣已有109站文化健康站，服務的族人長輩近4千名，未來將朝著服務品質升級的方向，讓長輩受到更好的照顧，更健康快樂。

台東縣政府自110年與國立台東大學體適能團隊合作，將運動和AR擴增實境技術結合進行體適能訓練，以虛擬元素疊加在現實環境中，讓運動充滿更多趣味與挑戰；去年擴大推行至全縣過半的文健站，獲得長者熱烈迴響，今年更在蘭嶼的椰油文健站做推廣，並擴及到104處文健站使用，讓更多長者體驗科技助力運動的魅力，也讓運動科技體適能訓練無遠弗屆。

競賽設計充滿創意的比賽項目，針對不同身體部位與動作需求，其中「飛魚季」與「抓山產海產」為抓取螢幕上的目標物，訓練手眼協調和手部肌力，提升上肢靈活性和敏捷度；「劈柴人」為模擬劈柴動作，增強上半身肌肉力量和心肺耐力；「拔蘿蔔」為深蹲起立動作，訓練下肢肌群，提高膝關節靈活性和耐力；「水上漫遊」為手臂上下擺動畫大圓，加強肩膀和手臂的靈活性；「趕公車」為高抬腿踏步，訓練腿部肌肉和核心肌群，提高心肺功能和耐力；經半天又有趣的競賽，分區成績出爐，安朔文健站團體組奪冠，二、三名分別為愛國蒲文健站及南興文健站。