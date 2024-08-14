熱氣球會場民眾遺失小皮包內有近萬元　警一招讓失主來「報到」

▲警方用妙招幫民眾尋獲丟失錢包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「大會報告！大會報告！現場有沒有民眾遺失皮包，請至警察機動派出所領取」，日前有一民眾拿著小皮包到熱氣球會場關山警察分局所設置之「機動派出所」，對員警說在草地上撿到的，所長陳泰山及警員李明憲檢視包內有新台幣9436元。隨即請大會用廣播系統放送，不一會兒就有民眾「報到」，並詳細正確說明小皮包內物品及金額，在確認無誤後，當場發還。民眾一再向員警致謝，也感謝撿到小皮包的民眾。



「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自7月6日起至8月19日止，共計有45天時間，活動如火如荼的展開，讓台東縣鹿野高台的天際佈滿繽紛色彩，每日湧入數以萬計的人(車)潮，預計整個活動，將會有來自國內外近百萬的民眾前來「追球」。

關山警察分局員警於晨昏時刻及活動前後，於各個路口戮力執行交疏及勤務，務使交通順暢及防制事故發生。另外於活動會場還有設置「機動派出所」，以利協助民眾在遇到疑難雜症時便於報案。

日前有民眾拿著於草地上撿拾到的一個小皮包，交給在機動派出所內執勤的鹿野分駐所所長陳泰山，經警員李明憲清點包內物品及金額後，隨即請熱氣球大會播音室，以廣播系統放送「有無民眾遺失錢包，請到機動派出所向警察領取」。

訊息一出，約20分鐘後，就有一位女性民眾，小碎步喘著氣來認領。據魏女回想，可能是先生拿錢購物後沒放好，從口袋中掉落出來，如果沒聽到廣播，自己也沒發現小皮包掉了。謝謝員警及好心民眾，讓她失而復得，並讓旅遊行程得以順利，真的非常感謝。



關山警察分局表示，鹿野分駐所所長陳泰山及警員李明憲本於「同理心」，機警並迅速的將內有近萬元的小皮包物歸原主，讓女遊客能開心繼續旅程，熱忱的服務精神，殊值嘉勉！另提醒民眾，出門遊玩財物或證件若不慎遺失，請撥打110報案，警察將依規定受理通報，以保障民眾權益。民眾若撿拾遺失物，請交由警察單位，千萬不要佔為己有，以免觸法。