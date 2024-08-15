消除C肝大作戰　嘉義縣攜手長庚衛生所開設肝膽腸胃門診

▲嘉義縣護肝「港」緊來 拯救小心肝 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為達國家2025年消除C肝政策，結合嘉義及高雄長庚紀念醫院團隊於衛生所開設肝膽腸胃科門診，首場於新港衛生所辦理，透過與專業團隊合作機制，提醒應定期追蹤保健康，以降低肝癌、肝硬化等肝臟疾病罹患率。

新港鄉衛生所林吟珮主任說，鄉內自92年到113年篩檢出B肝帶原865人次，C肝抗體陽性531人次，為落實精準追蹤治療，今年特開設肝膽腸胃科門診，藉由盧勝男醫師超音波檢查的同時，也一同衛教鄉親定期追蹤之重要性，民眾不用大老遠跑到大醫院，在衛生所就可以提供方便性、可近性及完整性檢查服務，照護鄉親避免罹患肝病變疾患。

衛生局表示，首場在新港與肝膽腸胃科專科醫師合作門診超音波等檢查，後續還有5場，時間地點為：9月11日上午09:00-12:00竹崎鄉衛生所、9月11日下午14:00-17:00梅山鄉衛生所、11月6日下午14:00-17:00義竹鄉衛生所、12月4日下午14:00-17:00太保市衛生所、114年2月26日下午14:00-17:00六腳鄉衛生所，歡迎鄉親多加利用。

衛生局趙紋華局長指出，肝癌主因8成為慢性B、C型肝炎感染，此次針對92-113年社區複合式健康篩檢出B或C型肝炎且未規律就診個案，安排6鄉鎮衛生所開設肝膽腸胃專科門診，有腹部超音波及抽血檢驗，可以了解肝臟健康狀況。

如有問題要治療，目前C型肝炎治療藥費20萬元已納入健保給付，全口服藥新藥只需服用2-3個月，副作用少，治癒率超過98%。呼籲鄉親要健康就要定期篩檢，相關問題歡迎逕洽上述鄉鎮市衛生所。